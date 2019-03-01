Vitória ganha novas estações de bicicletas compartilhadas

Serão 77 bicicletas a mais, espalhadas pela cidade. Em Jardim Camburi, uma das estações passará de 12 para 28 bikes e a outra, de 12 para 24. Na Praça do Papa, o número vai aumentar de 12 para 16. Na Praça dos Desejos e dos Namorados, de 12 para 20. Já na Ponte de Camburi, passará de 12 bicicletas para 28, assim como a estação do SOE 1, também em Camburi. Na base que fica perto do Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, o aumento será de 12 para 20. E, no Porto de vitória, no Centro, de 12 para 32.