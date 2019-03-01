Vitória ganha novas estações de bicicletas compartilhadas

Vitória vai ganhar três novas estações de bicicletas, além de mais "magrelas" em algumas estações já existentes neste mês. Já nesta sexta-feira (01), o bairro Bento Ferreira vai ganhar uma nova base na avenida Cezar Hilal, na praça Prefeito Oswald Guimarães. Maruípe e Santa Lúcia são os outros bairros contemplados. Até o final de março, a Capital vai contar com 403 bicicletas compartilhadas.
Serão 77 bicicletas a mais, espalhadas pela cidade. Em Jardim Camburi, uma das estações passará de 12 para 28 bikes e a outra, de 12 para 24. Na Praça do Papa, o número vai aumentar de 12 para 16. Na Praça dos Desejos e dos Namorados, de 12 para 20. Já na Ponte de Camburi, passará de 12 bicicletas para 28, assim como a estação do SOE 1, também em Camburi. Na base que fica perto do Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, o aumento será de 12 para 20. E, no Porto de vitória, no Centro, de 12 para 32.
Novas estações
A primeira nova estação do Bike Vitória a ser entregue vai ficar pronta até o final da tarde desta sexta-feira (01), com biciletas disponíveis para a população já no comecinho do carnaval. Ela será instalada avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira, na praça Prefeito Oswald Guimarães.
Até o final de março, Maruípe ganhará uma base na praça do Eucalipto, e no bairro Santa Lúcia será instalada ainda outra estação na Rua Constante Sodré, perto do Sicoob.
Os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta utilizando o aplicativo do Bike Vitória no smartphone ou o cartão de transporte público de Vitória, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la em qualquer estação.