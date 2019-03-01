Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

Vitória ganha novas estações de bicicletas compartilhadas

Até o final de março, a Capital vai contar com 403 bicicletas compartilhadas

Publicado em 01 de Março de 2019 às 15:12

Publicado em 

01 mar 2019 às 15:12
Uma das estações do Bike Vitória fica localizada no início da orla de Camburi Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo
Vitória vai ganhar três novas estações de bicicletas, além de mais "magrelas" em algumas estações já existentes neste mês. Já nesta sexta-feira (01), o bairro Bento Ferreira vai ganhar uma nova base na avenida Cezar Hilal, na praça Prefeito Oswald Guimarães. Maruípe e Santa Lúcia são os outros bairros contemplados. Até o final de março, a Capital vai contar com 403 bicicletas compartilhadas.
Serão 77 bicicletas a mais, espalhadas pela cidade. Em Jardim Camburi, uma das estações passará de 12 para 28 bikes e a outra, de 12 para 24. Na Praça do Papa, o número vai aumentar de 12 para 16. Na Praça dos Desejos e dos Namorados, de 12 para 20. Já na Ponte de Camburi, passará de 12 bicicletas para 28, assim como a estação do SOE 1, também em Camburi. Na base que fica perto do Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, o aumento será de 12 para 20. E, no Porto de vitória, no Centro, de 12 para 32.
Novas estações
A primeira nova estação do Bike Vitória a ser entregue vai ficar pronta até o final da tarde desta sexta-feira (01), com biciletas disponíveis para a população já no comecinho do carnaval. Ela será instalada avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira, na praça Prefeito Oswald Guimarães.
> Com desistência em Vila Velha, empresa leva patinetes para Vitória
Até o final de março, Maruípe ganhará uma base na praça do Eucalipto, e no bairro Santa Lúcia será instalada ainda outra estação na Rua Constante Sodré, perto do Sicoob. 
Os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta utilizando o aplicativo do Bike Vitória no smartphone ou o cartão de transporte público de Vitória, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la em qualquer estação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados