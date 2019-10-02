Educação Militar

Viana pode ter mais de uma escola militar em 2020

Além da unidade já anunciada em Vila Betânia, para início de aulas em fevereiro, o município fez a inscrição para uma segunda unidade pelo modelo do Ministério da Educação

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 19:52 - Atualizado há 6 anos

Primeiro dia de aulas no CED 01 da Estrutural, uma das escolas públicas do DF onde foi implementado o modelo cívico-militar Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Viana pode ter duas escolas cívico-militares. Além da unidade já anunciada pela prefeitura no bairro Vila Betânia, que vai contar com 400 vagas e tem previsão de início de aulas em fevereiro de 2020, nesta quarta-feira (02), o prefeito Gilson Daniel confirmou o interesse do município de implementar também o projeto do Governo Federal. Gilson Daniel fez a inscrição de Viana durante uma reunião com o subsecretário de educação do Ministério da Educação (MEC), Haroldo Purcino, em Brasília.

A inscrição no MEC foi confirmada pelo prefeito de Viana em entrevista à Rádio CBN Vitória, durante o quadro "Ponto de vista" nesta quarta-feira (02) .Caso a inscrição seja aprovada pelo Governo Federal, o município terá uma segunda unidade que deve funcionar no colégio de ensino fundamental Caic do bairo Campo Verde, com 800 vagas.

Até o dia 11 de outubro os municípios de todo o país interessados na implantação do modelo educacional deverão se inscrever. Após a confirmação do interesse, o MEC inicia o processo de avaliação. A análise envolve os Estados que aderiram ao programa, ou um diálogo com a Marinha e o Exército nos locais onde não houve adesão da secretaria de educação estadual, como acontece no Espírito Santo.

Esse diálogo com a marinha e o exército é necessário para verificar se há profissionais suficientes nestes órgãos que sejam capacitados para trabalhar como professoras ou gestores dessas escolas. Apenas após essas análises o MEC deve confirmar quais cidades que serão beneficiadas com recursos para a implantação das escolas.

Depois dessa confirmação inicia a fase de audiências públicas, conversas com a população e com os pais dos alunos das escolas contempladas. Dessa forma, a implantação deve acontecer já no próximo ano.

