Viana terá escola militar a partir de fevereiro

Escola Militar Crédito: Divulgação/ Governo de Tocantins

Viana terá a primeira escola cívico-militar do Espírito Santo a partir de fevereiro. O centro de ensino fundamental, que já está sendo construído, em Vila Betânia, vai atender 400 alunos do 1º ao 9º ano. As famílias da comunidade terão prioridade para o preenchimento das vagas.

Para implantação do modelo, que está sendo formulado pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel, juntamente com a equipe pedagógica da prefeitura, um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal.

De acordo com o prefeito, no dia 22 deste mês, vai ser realizada uma audiência pública para discutir a implantação da escola com a população do bairro. A proposta da prefeitura é aproveitar a estrutura de uma escola para ensino fundamental que está sendo construída no bairro para aplicar o modelo de ensino cívico-militar.

Essa matéria foi escrita por uma participante do Curso de Residência da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Após essa audiência, o PL será entregue à Câmara. “Ainda estamos terminando de elaborar o projeto e, quando passar a audiência, finalizaremos o texto e passaremos para os vereadores. Estive em contato com alguns deles ontem e acredito que não teremos dificuldade para a aprovação do projeto”, revelou.

Gilson Daniel afirma que a unidade funcionará de forma similar às da rede municipal.“A base curricular é a mesma das escolas da rede, a única diferença é a parte da disciplina e da organização que são mais cobradas dos alunos”, disse.

A estrutura mantém a atuação dos professores civis, mas a novidade está na presença de policiais militares da reserva, que terão o objetivo de coordenar a parte de disciplina e organização da escola.

VAGAS E MATRÍCULAS

No primeiro momento de matrícula, serão ofertadas 400 vagas para o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Ainda não estão estabelecidos de forma clara os critérios para essa seleção, mas Gilson Daniel adiantou que serão priorizados os alunos da comunidade de Vila Betânia. “Na escola que visitamos para conhecer o modelo, em Goiás, as vagas são ofertadas por meio de sorteio. Como em Vila Betânia nós ainda não temos escola de ensino fundamental, os alunos da comunidade serão priorizados e, posteriormente, poderemos abrir vagas para alunos dos demais bairros da cidade”, explicou.

Em Anápolis, cidade goiana, já conta com uma escola cívico-militar. Mas diferente da unidade do Centro-Oeste, na escola capixaba não haverá contribuição voluntária por parte de pais que querem apoiar o trabalho da escola.

Se aprovado o projeto, a escola será a primeira a adotar o modelo no Estado. A Secretaria de Estado da Educação informou em nota que não há estudos para implantação do modelo em escolas da rede estadual.