Vacina contra sarampo: fila e reclamação em postos da Grande Vitória

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 16:11
- Atualizado há 6 anos
O alerta para vacinação continua, porém pessoas que procuram postos de saúde relatam que enfrentam filas e de dificuldade para se imunizar contra o sarampo na Grande Vitória. Pacientes das cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha reclamam que precisam chegar antes das 6h nas unidades de saúde para garantir a dose.
Em alguns postos como o de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, o de Itaquari, em Cariacica, e o de Nova Almeida, na Serra, o relato dos moradores é de que quem chega após as 9h nas unidades não consegue mais a vacina.
Uma das pacientes na Serra é a cozinheira Geane Maria Ribeiro, que chegou bem cedo no posto de Nova Almeida.
"É muita gente e pouca senha. Às vezes dá briga, pela manhã deu tumulto porque tinha gente passando na frente porque não tinha senha mais", conta.
Já em Vila Velha, a aposentada Marizete Machado voltou ao posto de saúde Itaparica pela segunda vez para tentar se vacinar. "Vim uma vez e estava muito cheio e eu vim mais cedo para tentar pegar senha. No dia que eu voltei para casa, eram 50 senhas de manhã, mas isso não foi suficiente", disse.
A reportagem também esteve na unidade de saúde de Itaquari e o panorama era o mesmo: fila e reclamação de que a quantidade de vacinas disponibilizadas não é suficiente para suprir a demanda diária.
Em nota, a Prefeitura de Cariacica negou uma falta generalizada de vacina, mas disse que, como a demanda está alta, pode ocorrer que alguma unidade vacinadora fique sem a dose por, no máximo, duas horas, até que a Rede Frio, que armazena as doses da cidade, faça o reabastecimento. Explica ainda que o número de fichas diárias está condicionado ao número de doses disponíveis porque é preciso respeitar a capacidade de armazenamento da geladeira de cada sala.
Já a Prefeitura da Serra garantiu que novas doses já chegaram e as unidades de saúde da Serra continuam vacinando contra sarampo, conforme o estoque, de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário da sala de vacina. Neste ano, na Serra, já foram aplicadas mais de 21 mil doses de vacina contra sarampo.
A Prefeitura de Vila Velha não enviou resposta até a finalização dessa reportagem.
