Imunização

Vacina contra sarampo: fila e reclamação em postos da Grande Vitória

Quem chega após as 9h nas unidades de saúde não consegue mais vacina, segundo os pacientes

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 16:11 - Atualizado há 6 anos

Fila de pacientes no posto de saúde de Coqueiral de Itaparica Crédito: Caíque Verli

O alerta para vacinação continua, porém pessoas que procuram postos de saúde relatam que enfrentam filas e de dificuldade para se imunizar contra o sarampo na Grande Vitória. Pacientes das cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha reclamam que precisam chegar antes das 6h nas unidades de saúde para garantir a dose.

Vacina contra sarampo - fila e reclamação em postos da Grande Vitória

Em alguns postos como o de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, o de Itaquari, em Cariacica, e o de Nova Almeida, na Serra, o relato dos moradores é de que quem chega após as 9h nas unidades não consegue mais a vacina.

Uma das pacientes na Serra é a cozinheira Geane Maria Ribeiro, que chegou bem cedo no posto de Nova Almeida.

"É muita gente e pouca senha. Às vezes dá briga, pela manhã deu tumulto porque tinha gente passando na frente porque não tinha senha mais", conta.

Já em Vila Velha, a aposentada Marizete Machado voltou ao posto de saúde Itaparica pela segunda vez para tentar se vacinar. "Vim uma vez e estava muito cheio e eu vim mais cedo para tentar pegar senha. No dia que eu voltei para casa, eram 50 senhas de manhã, mas isso não foi suficiente", disse.

A reportagem também esteve na unidade de saúde de Itaquari e o panorama era o mesmo: fila e reclamação de que a quantidade de vacinas disponibilizadas não é suficiente para suprir a demanda diária.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica negou uma falta generalizada de vacina, mas disse que, como a demanda está alta, pode ocorrer que alguma unidade vacinadora fique sem a dose por, no máximo, duas horas, até que a Rede Frio, que armazena as doses da cidade, faça o reabastecimento. Explica ainda que o número de fichas diárias está condicionado ao número de doses disponíveis porque é preciso respeitar a capacidade de armazenamento da geladeira de cada sala.

Geane Maria Ribeiro chegou cedo no posto de saúde de Nova Almeida Crédito: Caíque Verli

Já a Prefeitura da Serra garantiu que novas doses já chegaram e as unidades de saúde da Serra continuam vacinando contra sarampo, conforme o estoque, de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário da sala de vacina. Neste ano, na Serra, já foram aplicadas mais de 21 mil doses de vacina contra sarampo.

A Prefeitura de Vila Velha não enviou resposta até a finalização dessa reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta