Universitário para na UTI após levar pedrada de morador de rua em Vitória

Cláudio tem marcas no rosto por causa da pedra Crédito: Marcelo Prest

Cinco dias internado, sendo dois deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No rosto as marcas de uma pedra de cerca de 10 quilos. Cláudio Benincá Pimentel, de 19 anos, foi agredido por um morador de rua quando saía de uma lanchonete em Jardim da Penha, em Vitória. A agressão aconteceu em uma rua movimentada durante a noite no último dia 14. Cláudio agora já se recupera em casa.

Cláudio é de São Mateus, mas estuda na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Depois da aula ele passou em casa e, em seguida, foi com alguns amigos em uma lanchonete em frente à Ufes. O universitário não lembra de nada do que aconteceu duas horas antes do ocorrido e quem contou para a família foi o vigilante de uma concessionária de carros perto da lanchonete.

O primo de Cláudio, que mora com ele, o empresário Lucas Ramos, de 24 anos, conversou com o vigilante, que afirmou que o morador de rua estava transtornado antes da agressão.

O cara saiu da Ponte da Passagem e chegou a mexer com o segurança. Depois foi embora dizendo que iria matar uma pessoa naquele dia. Logo depois foi até meu primo e perguntou alguma coisa, mas o Cláudio ficou sem entender Lucas Ramos, empresário

Nesse momento, o morador de rua pegou uma pedra que estava na rua e jogou contra a cabeça de Cláudio. Quando ele estava caindo no chão, já meio tonto, o homem jogou a pedra novamente contra ele. Logo depois o morador de rua estava ajoelhado e já ia jogar a pedra pela terceira vez, quando o segurança impediu. Isso possibilitou que ele esteja vivo e bem hoje, declarou.

UM DIA EM COMA

Cláudio foi entubado na ambulância mesmo e ficou durante um dia em coma. O morador de rua fugiu com o celular da vítima e não foi localizado até agora pela polícia, segundo Lucas.

O universitário teve traumatismo craniano, inchaço cerebral e um edema. Agora ele se recupera em casa, falando pouco, mas ainda com medo. É complicado porque a qualquer momento a gente pode ser vítima de uma agressão. A gente espera que diminuam consideravelmente as chances de isso acontecer com outras pessoas também, declarou.

"MILAGRE"

Cláudio foi atingido com um bloco de pedra no rosto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo o primo de Cláudio, o caso de Lucas foi considerado um milagre pelos médicos, tanto que ele já está se recuperando em casa. O primeiro diagnóstico que nos indicou o que ele teve nos deixou preocupados. Mas os médicos disseram depois que a recuperação foi muito rápida, salientou.

Para a família, fica uma pergunta do porquê de tanta violência, de alguém que ninguém conhecia. Meu primo tem um coração tão bom que teve pena do morador de rua, pela situação que está. Mas nós da família não temos essa mesma reação de primeira. Dá um aperto no coração e a gente fica com raiva também por acontecer uma coisa dessa sem explicação nenhuma, disse.

CASOS PARECIDOS

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

Em 4 de maio deste ano, um caso de agressão de um morador de rua terminou em morte na Avenida Champagnat, em Vila Velha. A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi atingida com um vergalhão na cabeça, que foi arremessado sem explicação pelo morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, vulgo Alemão.

A Guarda Municipal afirmou que Simone estava dirigindo o veículo e foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. A PM prendeu Felipe cerca de 20 minutos após o crime na Avenida Hugo Musso. Ele tem outras passagens por outros crimes, principalmente tentativas de furto na região.

VÍDEO MOSTRA ARREMESSO

PEDRA ARREMESSADA CONTRA CARRO EM ITAPARICA

O carro, modelo Citroen C3, foi atingido por uma pedra Crédito: Érica Bassa

(veja os vídeos abaixo). Em agosto, um advogado teve um carro atingido por um bloco de pedra enquanto passava por uma rua de Itaparica, em Vila Velha. João Familiar França, de 30 anos, não foi ferido, mas relatou que enquanto passava pela rua moradores de rua começaram a brigar entre eles e um deles pegou uma pedra e arremessou, atingindo em cheio o para-brisa do veículo

A partir do vigésimo quinto segundo do vídeo, observe no lado superior direito o homem arremessando o bloco:

Veja a ação de outro ângulo:

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