Ufes triplica número de artigos científicos em dez anos

Crédito: Ricardo Medeiros

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) viu crescer 202% sua publicação de artigos científicos. Em números absolutos, a produção saltou de 310 por ano para 936 no mesmo período. Os textos, que são frutos de pesquisas, nascem do trabalho de alunos que são financiados pelo De 2009 a 2018 aviu crescer 202% sua publicação de. Em números absolutos, a produção saltou de 310 por ano para 936 no mesmo período. Os textos, que são frutos de pesquisas, nascem do trabalho de alunos que sãopelo Governo Federal a desenvolver determinada análise, que pode inclusive servir para a sociedade na prática.

Segundo o professor e diretor de Pesquisa da Ufes, Fábio Partelli, o departamento decidiu quantificar o que a universidade faz para poder colocá-la em um ranking. “O ranking mostrou que, em 2018, por exemplo, 1% aproximadamente do que foi publicado no Brasil de artigos científicos foi feito na Ufes, o que nos deixa bem contentes. Se continuarmos nesse ritmo de crescimento, em 2019 fecharemos o ano com mais de 1 mil artigos publicados”, comemora.

De acordo com o levantamento feito pela Ufes, o crescimento de publicação foi regular. Isto é, por ano cresceu em torno de 20%. O percentual, segundo o professor, é superior até às cifras que hoje têm China , por exemplo. É que o país asiático já atingiu um patamar mais elevado e, por isso, o crescimento é mais lento. Mas, nesse período, o que a Ufes fez, sozinha, superou a estatística.

PESQUISA É INVESTIMENTO

Para Fábio, os trabalhos trazem muito resultado e são como investimentos. “A pesquisa ajuda a transformar um profissional no trabalho. Ele vai trabalhar em uma grande empresa, em uma multinacional… Ele fica preparado para exercer a profissão em qualquer lugar”, afirma.

O professor enxerga que com o armazenamento dessas pesquisas, dentro da universidade, cria-se até um banco de dados infinito sobre assuntos que abrangem desde economia até atividades mais práticas: “É um profissional que pesquisa e pode impactar, academicamente também, inúmeros outros profissionais e alunos que vão ter acesso à produção”.