Ufes divulga lista de espera do Sisu

Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou nesta sexta-feira (9) a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os candidatos aprovados devem ficar atentos a convocação para a pré-matrícula online. Confira aqui a lista completa. (Ufes) divulgou nesta sexta-feira (9) a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os candidatos aprovados devem ficar atentos a convocação para a pré-matrícula online. Confiraa lista completa.

Segundo o cronograma divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), o edital com as informações de pré-matrícula deve ser publicado no dia 15 de fevereiro, no site do

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A partir da publicação deste documento, a próxima etapa será esta pré-matrícula online, obedecendo o prazo que será estabelecido neste edital.

Na manhã do dia 29 de janeiro o Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sisu. A pré-matrícula desses alunos começou no dia 30 de janeiro e foi realizada até o último domingo (4).