Troca de poste, desvio e longo congestionamento na BR 101, na Serra

Desde a manhã desta quarta-feira (17), motoristas enfrentaram um longo engarrafamento a partir do quilômetro 267 da BR 101, na Serra, na altura de Valparaíso.
As filas de veículos e trânsito praticamente parado ocorreram nos dois sentidos da rodovia, e também nas marginais.
A Eco101, concessionária que administra a via, havia bloqueado a entrada e a saída do bairro Valparaíso para serviços de manutenção em um poste da rede elétrica, que foi danificado após um acidente na noite de terça-feira (16). O trecho foi liberado por volta das 17h46.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro colidiu contra ele e o condutor teria fugido do local.
O trabalho de substituição do poste se arrastou por horas e terminou após as 18h.
Há reflexos próximo às entradas dos bairros:
- Central Carapina
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- Colina de Laranjeiras
- Laranjeiras Velha
- Barcelona
