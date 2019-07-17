Home

Troca de poste, desvio e longo congestionamento na BR 101, na Serra

Serviço para troca de poste na BR 101 ocorre desde a manhã desta quarta-feira (17). Trânsito é complicado nos dois sentidos da BR 101 e também nas marginais

Gazeta Online

Publicado em 17 de julho de 2019 às 17:44

 - Atualizado há 6 anos

Desde a manhã desta quarta-feira (17), motoristas enfrentaram um longo engarrafamento a partir do quilômetro 267 da BR 101, na Serra, na altura de Valparaíso.

As filas de veículos e trânsito praticamente parado ocorreram nos dois sentidos da rodovia, e também nas marginais. 

A Eco101, concessionária que administra a via, havia bloqueado a entrada e a saída do bairro Valparaíso para serviços de manutenção em um poste da rede elétrica, que foi danificado após um acidente na noite de terça-feira (16). O trecho foi liberado por volta das 17h46.

Desvio de pista na BR 101, na Serra, próximo ao supermercados Makro. Crédito: Internauta | Gazeta Online

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro colidiu contra ele e o condutor teria fugido do local.

O trabalho de substituição do poste se arrastou por horas e terminou após as 18h.

Intervenção da Eco101 e EDP deixam trânsito caótico na BR 101, na Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online

Há reflexos próximo às entradas dos bairros:

- Central Carapina

- Jardim Tropical

- José de Anchieta

- Colina de Laranjeiras

- Laranjeiras Velha

- Barcelona

