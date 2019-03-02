Tribunal de Contas investiga irregularidades em programa contra a seca

Barragem na região de Pinheiros e Boa Esperança, que faz parte do programa Crédito: Seag/Divulgação

Após auditoria, uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) identificou irregularidades no Programa Estadual de Construção de Barragens. Agora, um relator foi nomeado para dar prosseguimento ao processo no qual cinco órgãos, uma empresa e uma agência do Estado são fiscalizados.

Do programa, oito barragens já foram entregues, entre elas a Engenheiro Agrônomo Valter Matielo, em Pinheiros, com capacidade de armazenar 17 bilhões de litros de água.

A auditoria foi realizada de abril a junho do ano passado, “com ênfase na análise da segurança, observando as fases de projeto, construção, operação e manutenção das barragens”, segundo a Corte.

Nesse trabalho, foram feitos três tipos de questionamento: se as barragens estavam sendo adequadamente projetadas (estudos, ensaios, dimensionamentos, relatórios); se estão sendo adequadamente construídas (aspectos da fiscalização, gerenciamento, supervisão e a execução da obra propriamente dita). E ainda, se estão sendo adequadamente mantidas e operadas (plano de operação, além de manutenção e emprego das garantias quinquenais para as obras defeituosas).

Em 12 de fevereiro, a relatoria do processo de fiscalização foi sorteada e caberá ao conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti dar encaminhamento. A área técnica propôs a citação de responsáveis após identificar irregularidades.

FISCALIZADAS

As unidades gestoras fiscalizadas são: Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) e Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Em relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), constam três barragens no Espírito Santo com problemas na estrutura e o jornal A GAZETA revelou, com exclusividade, que na de Duas Bocas, em Cariacica, o Estado não tem informações sobre o número de moradores em área de risco.

Em outras duas, em São Roque do Canaã, houve vazamento ainda durante a construção. Por nota, o governo informou que os órgãos ainda não foram notificados, mas vão contribuir com as informações que porventura forem solicitadas.