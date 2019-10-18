Atenção, motoristas!

Trânsito da Avenida Vitória vai funcionar com uma faixa a menos

A via passará por obras de recapeamento em toda sua extensão. Intervenção deve começar nos próximo dias, segundo prefeitura

Trânsito na Avenida Vitória Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

Quem passa pela Avenida Vitória, uma das mais importantes da Capital, deve ficara tento. A via passará por obras de recapeamento em toda sua extensão e o tráfego de veículos será reduzido de três para duas faixas nos dois sentidos.

As intervenções acontecem paralelamente em dois trechos: se concentrando em frente ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sentido avenida César Hilal, e da Praça de Jucutuquara, sentido Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A ação prevê a recuperação de toda a malha asfáltica da faixa do meio e do canteiro central. A faixa da esquerda, próxima aos pontos de ônibus, serão revestidas de concreto. A obra prevê ainda a construção de ciclovia no canteiro central.

Em entrevista a A Gazeta, o secretário executivo da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes, informou que a obra na avenida deve começar nos próximos dias e terá a duração de 12 meses. “Tivemos uns ajustes técnicos na ordem de serviço, mas a previsão é de que nos próximos dias a obra comece”, disse, sem indicar a data exata.

Ainda segundo o secretário, nos locais de intervenção o trânsito vai seguir em duas faixas nos dois sentidos da avenida. “Sempre vamos ter duas pistas em cada sentido além das rotas alternativas”, afirmou sem detalhar as possíveis rotas.

