Home
>
Grande Vitória
>
Trânsito da Avenida Vitória vai funcionar com uma faixa a menos

Trânsito da Avenida Vitória vai funcionar com uma faixa a menos

A via passará por obras de recapeamento em toda sua extensão. Intervenção deve começar nos próximo dias, segundo prefeitura

Sullivan Silva

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 18:22

 - Atualizado há 6 anos

Trânsito na Avenida Vitória Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
00:00 / 01:13
Trânsito da Avenida Vitória vai funcionar com uma faixa a menos

Quem passa pela Avenida Vitória, uma das mais importantes da Capital, deve ficara tento.  A via passará por obras de recapeamento em toda sua extensão e o tráfego de veículos será reduzido de três para duas faixas nos dois sentidos. 

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

As intervenções acontecem paralelamente em dois trechos: se concentrando em frente ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sentido avenida César Hilal, e da Praça de Jucutuquara, sentido Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A ação prevê a recuperação de toda a malha asfáltica da faixa do meio e do canteiro central. A faixa da esquerda, próxima aos pontos de ônibus, serão revestidas de concreto. A obra prevê ainda a construção de ciclovia no canteiro central.

Leia mais

BR 101: obras e engavetamento congestionam trânsito em Ibiraçu

Nas regiões Sul e Serrana do ES, trânsito mata três vezes mais que homicídios dolosos

As piores ruas e avenidas nos horários de pico na Grande Vitória

Em entrevista a A Gazeta, o secretário executivo da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes, informou  que a obra na avenida deve começar nos próximos dias e terá a duração de 12 meses. “Tivemos uns ajustes técnicos na ordem de serviço, mas a previsão é de que nos próximos dias a obra comece”, disse, sem indicar a data exata.

Ainda segundo o secretário, nos locais de intervenção o trânsito vai seguir em duas faixas nos dois sentidos da avenida. “Sempre vamos ter duas pistas em cada sentido além das rotas alternativas”, afirmou sem detalhar as possíveis rotas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais