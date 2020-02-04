Entre os tipos de câncer que mais devem afetar homens e mulheres no Espírito Santo no ano de 2020, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde, está o de próstata, que pode atingir um total de 1.380 de pessoas do sexo masculino. No caso da população feminina o destaque é para o de mama, com 790 casos. É o que aponta o estudo "Estimativa 2020", divulgado nesta terça-feira (04), que foi produzido com base em registros populacionais do país e de hospitais de câncer. O Estado poderá ter mais de 11 mil novas ocorrências.

Os casos da doença na próstata e na mama feminina estão bem à frente dos outros tipos de câncer que acometem os dois sexos no Espírito Santo. No caso masculino, são casos que afetam a próstata, pulmão e cólon, enquanto as mulheres são os de mama, cólon e cólon uterino, como é possível conferir na tabela abaixo:

Your browser does not support the audio element. Tipos de câncer que mais devem afetar homens e mulheres do ES em 2020

O câncer de próstata, segundo o oncologista clínico do Hospital Santa Rita Loureno Cezana, ganha importância médica não só por sua letalidade (ameaça à vida), mas por sua incidência alta. "É uma doença que acomete homens na terceira idade e que, se viverem até os 100 anos, o risco de ter um câncer de próstata é enorme", relata.

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Ele assinala que o último estudo do Inca, há dois anos, apontava uma estimativa um pouco menor do que a atual. "Houve um ligeiro crescimento, o número era pouco acima de mil casos", diz. Para o câncer de próstata, segundo Cezana, a recomendação é um acompanhamento periódico com urologista para avaliação clínica e o exame de PSA. O teste, pelo sangue, detecta uma substância que, quando elevada, indica a presença do câncer. Os fatores de risco, neste caso, é ser homem, envelhecer e ter histórico familiar.

RISCO PARA MULHERES

A estimativa dos casos de câncer de mama, para mulheres, teve uma redução em relação aos dados do último estudo, segundo Cezana. "Antes eles superavam os mil casos. Mas ainda temos uma taxa menor do que a do Brasil", diz. A taxa de câncer de mama no Espírito Santo é de 32,82 casos a cada 100 mil habitantes. A do Brasil é de 43,74.

Favoreceram as mulheres no Estado na redução da incidência, segundo o oncologista, alguns fatores como alimentação saudável e atividade física. "Ainda é uma doença muito importante, que acomete mulheres de modo geral a partir dos 40 anos, e em alguns casos, também mais jovens. Os fatores de risco são os clássicos: primeira menstruação precoce, menopausa em idade avançada, uso de anticoncepcionais e histórico familiar", assinala o médico.

Câncer de mama, autoexame Crédito: Divulgação

O caminho para diagnosticar a doença é que se faça o exame de rastreamento, principalmente a mamografia, a partir dos 40 anos. "Em situações especiais onde o risco é muito elevado, quando a história familiar é de risco, pode-se indicar exames de imagem a partir dos 25 anos. Em situação extrema até retirar a mama antes", explica Cezana.

OUTROS TIPOS DE CÂNCER

Outro tipo que acomete homens, com 240 casos, e mulheres, com 280, no Estado, é o câncer de cólon e que, segundo Cezana, pode ser prevenido com alimentação saudável e atividade física.

"Para este tumor (câncer de cólon) o melhor método de rastreamento (para detecção precoce) é a colonoscopia. Todos acima de 50 anos têm que fazer a colonoscopia ou sangue oculto nas fezes. No exame é possível identificar, por exemplo, um pólipo pequeno, que é retirado e evita o desenvolvimento do câncer" Loureno Cezana - Oncologista clínico

Entre os tipos que mais acometem os homens, o câncer de cólon está em terceiro lugar. Entre as mulheres, ele está na segunda posição. No caso feminino há ainda o câncer de cólon uterino, que conta com vacina para as meninas de 11 a 14 anos, e para os meninos de 9 a 14 anos. "Ele é evitável com vacina, e com o exame preventivo, o Papanicolau, que pode diagnosticar na fase pré-neoplásica", pondera o oncologista clínico.