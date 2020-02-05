Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeitos do sol

Câncer de pele é o que lidera ranking da doença no ES

A estimativa do Inca é de que em 2020 ocorram mais 3.760 registros das duas modalidades da doença no Estado: câncer de pele melanoma e câncer de pele não melanoma.

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 22:05
O  câncer que deve registrar o maior número de casos no Espírito Santo é o de pele não melanoma. A estimativa é de que no ano de 2020 sejam registrados 1.480 entre os homens e outros 2.210 entre as mulheres, totalizando 3.690 novos casos. Corresponde a 33% do total de casos da doença estimados para este ano, que devem superar os 11 mil registros.
Ao total são somados ainda os novos casos de câncer de pele melanoma, que devem atingir 30 homens e 40 mulheres, totalizando 3.760 registros no Estado das duas modalidades da doença que atingem a pele. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde, que produziu o estudo "Estimativa 2020", divulgado nesta terça-feira (4), com base em registros populacionais do país e de hospitais de câncer.
Embora não tenha uma mortalidade alta, é o tipo de câncer mais frequente no Espírito Santo, segundo o Loureno Cezana, oncologista clínico do Hospital Santa Rita. "É o resultado da imigração europeia, como forte trabalho ligado a agricultura. Além de termos um estado litorâneo, fatores que favorecem a exposição solar e a manifestação de tumores na pele", destaca.
Segundo informações do Inca, é o tipo de tumor que apresenta altos percentuais de cura, se for detectado e tratado precocemente. Entre os tumores de pele, é o mais frequente e de menor mortalidade, porém, se não tratado adequadamente pode deixar mutilações bastante expressivas.

Veja Também

Tipos de câncer que mais devem afetar homens e mulheres do ES em 2020

Brasil terá 625 mil novos casos de câncer por ano até 2022, diz Inca

É mais comum em pessoas com mais de 40 anos. Pessoas de pele clara, sensíveis à ação dos raios solares, com histórico pessoal ou familiar deste câncer ou com doenças cutâneas prévias são as mais atingidas. Segundo o Inca, é o tipo de câncer de pele não muito comum em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas. Porém, com a constante exposição de jovens aos raios solares, a média de idade dos pacientes vem diminuindo.
O câncer de pele não melanoma apresenta tumores de diferentes tipos. Os mais frequentes são o carcinoma escamocelular e basocelular de pele, segundo Cezana. Ambos de baixa letalidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados