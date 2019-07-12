Previsão

Tempo fica estável no Espírito Santo durante o fim de semana

Durante o dia, o sol predomina e somente na parte da noite há possibilidade de ventos

Publicado em 12 de julho de 2019 às 22:07 - Atualizado há 6 anos

Por do Sol na Avenida Beira Rio, em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

O tempo deve ficar estável no Espírito Santo durante o fim de semana devido à atuação de um sistema de alta pressão. Durante o dia, o sol predomina e somente na parte da noite há possibilidade de ventos.

Segundo o Instituto Climatempo, a massa de ar frio que estava sob o Estado já se deslocou para o mar e a tendência é que ele se afaste aos poucos do Brasil. Esse fator vai permitir uma gradual elevação da temperatura, com sensação de calor a partir desta sexta-feira (12).

No sábado (13), o dia estará parcialmente nublado com a presença de sol entre nuvens em Vitória. Não há possibilidade de chuva e os ventos podem chegar até 21 km/h. A mínima fica em 15ºC e a máxima em 29ºC.

Já no domingo (14), há o predomínio de sol durante todo o dia, sem possibilidade de chuvas nem a presença de nuvens no céu. Durante a noite, o tempo também ficará aberto e os ventos podem chegar até 24 km/h. A mínima prevista na Capital é de 16º C e máxima de 30º C.

OUTRAS REGIÕES

No Sul do Estado, de acordo com o Incaper, o tempo segue estável no sábado (13), com poucas nuvens e sem a presença de chuva. As temperaturas podem chegar a 32°C nas áreas menos elevadas e 28ºC nas mais altas. No domingo (14), há predomínio de sol com máxima de 33ºC e mínima de 14ºC.

Na região Serrana, estima-se que os termômetros marquem 6º de mínima nas áreas mais elevadas e 27º de máxima no sábado (13). No domingo, as temperaturas ficam em 7º de mínima e 28º de máxima.

No Norte, a máxima fica em 31ºC e a mínima 15ºC durante o sábado (13). Já no domingo (14), as temperaturas permanecem as mesmas.

Na Região Noroeste do Espírito Santo, as áreas menos elevados ficam com máxima de 31ºC e mínima de 16ºC no sábado (13). No domingo (14), as temperaturas permanecem as mesmas.

Por fim, no Nordeste, a mínima fica em 17ºC e a máxima 32ºC durante todo o fim de semana.





