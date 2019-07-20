Tempo deve permanecer instável no Espírito Santo neste final de semana

Publicado em 20 de julho de 2019 às 18:47
- Atualizado há 6 anos
Para quem está esperando o sol sair para curtir uma praia neste final de semana, as notícias não são muito animadoras — mas quem está gostando do friozinho que chegou em terras capixabas nas últimas semanas, a previsão do tempo é animadora. É que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que neste sábado (20), a umidade transportada pelos ventos costeiros que passam pelo sudeste mantém o tempo instável em todo o Espírito Santo.
O instituto afirma ainda que existe previsão de chuva em alguns momentos em todo o Estado, e que as temperaturas devem permanecer amenas. Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Em Vitória, mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.
Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 15 °C.
Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 16 °C.
Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.
Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 12 °C e máxima de 19 °C.
Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.
DOMINGO
No domingo (21) terá uma grande variação de nuvens no Espírito Santo também por conta dos ventos costeiros. A previsão de pancadas de chuva permanece para todo o território capixaba, assim como o tempo nublado.
Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Em Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.
Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 18 °C.
Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 20 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 15 °C.
Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.
Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.
Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 23 °C.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o