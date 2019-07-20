Pancadas de chuva

Tempo deve permanecer instável no Espírito Santo neste final de semana

Previsão do tempo feita pelo Incaper explica sobre instabilidade, que permanece em território capixaba por conta da umidade transportada pelos ventos costeiros no sudeste

Publicado em 20 de julho de 2019 às 18:47 - Atualizado há 6 anos

Tempo deve permanecer nublado em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Para quem está esperando o sol sair para curtir uma praia neste final de semana, as notícias não são muito animadoras — mas quem está gostando do friozinho que chegou em terras capixabas nas últimas semanas, a previsão do tempo é animadora. É que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que neste sábado (20), a umidade transportada pelos ventos costeiros que passam pelo sudeste mantém o tempo instável em todo o Espírito Santo.

O instituto afirma ainda que existe previsão de chuva em alguns momentos em todo o Estado, e que as temperaturas devem permanecer amenas. Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Em Vitória, mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 15 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 16 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 12 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

DOMINGO

No domingo (21) terá uma grande variação de nuvens no Espírito Santo também por conta dos ventos costeiros. A previsão de pancadas de chuva permanece para todo o território capixaba, assim como o tempo nublado.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Em Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 18 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 20 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 15 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 23 °C.

