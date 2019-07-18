Previsão do tempo

Temperatura deve cair nesta sexta-feira e tempo fica chuvoso no ES

A previsão de chuva fraca e ventos, devido a uma frente fria e um ciclone extratropical, deve permanecer pelo menos até o próximo domingo

Publicado em 18 de julho de 2019 às 12:46 - Atualizado há 6 anos

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

A frente fria que se instalou sobre o Espírito Santo prometia chuvas fracas e as trouxe, acompanhadas de ventania pela passagem de um ciclone extratropical. Nesta quinta-feira (18), o tempo permanece instável e pode chover a qualquer momento. Na sexta-feira (19), o tempo fica com temperaturas mais baixas, tendo a máxima esperada de 23°C na Capital, como descreve a previsão do tempo do Incaper.

A quinta-feira segue com tempo instável em todo ES por causa da umidade transportada pelos ventos costeiros. Previsão de chuva fraca ao longo do dia por toda a metade sul do Estado, na região Nordeste e no trecho leste da região Norte. Não chove nas demais áreas e as temperaturas seguem amenas.

Temperaturas

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos.Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 21 °C. Nas regiões Sul, Serrana, Norte e Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima varia de 13°C a 15 °C e máxima fica entre 21 °C e 24°C. Na região Sul as áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 14 °C. Região serrana Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 15 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens. Não chove na região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 24 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

Sexta-feira (19)

Na sexta-feira, a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo. Ainda há previsão de chuva fraca ao longo do dia por toda a metade sul do Estado, na região Nordeste e no trecho leste da região Norte. Não chove nas demais áreas e as temperaturas continuam amenas.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 23 °C. Nas regiões Sul, Serrana, Norte e Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima deve ficar entre 13°e 14 °C e máxima 23 °C e 24°C. Nas áreas altas da região sul, a mínima pode ser de 10 °C e máxima de 15 °C. Já na região Serrana, mínima de 8°C, máxima de 16°C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens. Não chove na região.Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 11 °C e máxima de 22 °C.

Final de semana

No sábado (20), a umidade transportada pelos ventos costeiros ainda mantém o tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuva fraca em alguns momentos por todo o Estado e as temperaturas permanecem amenas. Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 23 °C.

Nas demais regiões, há variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de varia de 14°C a 16 °C e máxima entre 23 °C e 26°C.

Já no Domingo (21) deve ser de tempo nublado e possibilidade de chuviscos, em alguns momentos, em todo Espírito Santo.

