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Doença

Surto de malária no ES: casos aumentam para 117

A cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, continua com o maior número de casos

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 22:41
O Anopheles é o transmissor da malária, que tem cura, se for tratada logo e de forma adequada Crédito: Portal Biologia/Divulgação
O número de casos confirmados de malária aumentou de 112 para 117, de acordo com informações da Secretaria de Saúde (Sesa) neste sábado (11). A cidade com maior número de registros segue sendo Vila Pavão, no Noroeste do Estado, com 95. Em Barra de São Francisco, são 22 pessoas infectadas. Do número total, um óbito foi registrado. Na segunda-feira (6), a cidade pavoense decretou estado de emergência.
O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.
> SURTO DE MALÁRIA | A COBERTURA COMPLETA
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.
 

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