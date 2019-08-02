Sarampo, dengue...

Sistema online vai identificar surtos no ES

Notificação era feita até hoje com papel carbonado, diz secretário

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 01:47 - Atualizado há 6 anos

Secretaria de Saúde vai investir R$ 9 milhões para a compra de 3 mil computadores para unidades de saúde Crédito: sesa/divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou nesta quinta-feira (01) um pacote de melhorias tecnológicas que vai permitir uma ação mais rápida e eficaz para evitar surtos de doenças como sarampo, dengue e tuberculose. Isso porque as notificações dessas doenças, que atualmente são feitas em papel, passarão a ser feitas por meio de um sistema online, que será implantado em todo o Estado até o fim deste ano.

“Hoje notificamos como há 20 anos, por meio de papel carbonado. As unidades as vezes demoravam três dias para notificar um caso, o papel demorava semanas até ser enviado ao Ministério da Saúde e mais um tempo até voltar ao município. É um sistema muito arcaico”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Ele usou como exemplo o surto de diarreia em uma creche em Vila Velha, em que o setor de Vigilância demorou muitos dias até tomar conhecimento. “Da mesma forma ocorre com surto de sarampo ou dengue. São doenças que precisam de uma resposta rápida e com o sistema novo vamos reduzir o tempo de resposta e romper o ciclo dessas doenças”, afirmou.

A partir do momento que uma dessas doenças, que são de notificação obrigatória, for identificada em algum serviço de saúde, os setores interessados vão receber um SMS com as informações para agirem com rapidez. “No mesmo minuto que notificarem, eu vou receber, o setor de vigilância também, o laboratório, a central de vacina, etc”, diz o secretário.

COMPUTADORES

Para que o sistema funcione, a secretaria também vai equipar os serviços de saúde que ainda não são informatizados com computadores.

Será feito um investimento de R$ 9 milhões para a compra de 3 mil equipamentos para consultórios médicos das unidades básicas de saúde nos municípios. Serão beneficiados municípios que aderirem ao prontuário eletrônico e que tenham consultórios médicos sem computadores ou equipamentos ultrapassados. Dessa forma será possível a implantação do Prontuário Eletrônico - outra novidade anunciada ontem - nas Unidades Básicas de Saúde de todos os 78 municípios do Espírito Santo. Atualmente são mais de 1.800 consultórios médicos, odontológicos, de enfermagem, e salas de vacinação sem computadores e conexão à internet em todo Espírito Santo.

A licitação para compra deve ser feita já na semana que vem e os computadores, adquiridos até outubro. A expectativa é de que eles cheguem a todos os locais que precisam até o fim deste ano.

APLICATIVO

Com o prontuário eletrônico, não só os serviços de saúde poderão ter maior controle sobre o uso de cada cidadão, mas os próprios usuários do SUS poderão acessar seus dados através do aplicativo “Meu digiSUS”, disponível para sistemas Android e iOS. Informações sobre vacinas já aplicadas e futuras, visitas à médicos, uso de medicações, exames realizados e consultas agendadas poderão ser acessadas pelo celular.

“Não podemos querer organizar o acesso a especialistas, generalistas, exames, consultas e tudo o mais para 4 milhões de pessoas em um processo feito com papel. Nós entendemos que esse processo de modernização é necessário para que tenhamos uma rede de saúde integrada”, ressaltou Nésio Fernandes.

ES SAI NA FRENTE COM INFORMATIZAÇÃO

A informatização dos sistemas de saúde e a universalização do prontuário eletrônico estão sendo aplicados de forma pioneira no Espírito Santo. A intenção do Ministério da Saúde é de que a prática seja ampliada para os demais entes da federação a partir do ano que vem.

“O que a gente vai fazer agora é colocar as equipes do sistema de informática do SUS, o DataSUS, para trabalhar na incorporação e desenvolvimento dessa solução, para que os outros estados possam instalar na sua rede e utilizar. A gente espera que até o final do ano esse processo esteja resolvido. A ideia é começar o próximo ano utilizando esse sistema novo”, afirmou Wanderson Kleber Oliveira, secretário Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Segundo o secretário, o método que será utilizado no Estado vai tornar o acesso à saúde mais organizado e mais eficaz. “Além da velocidade, existe uma melhor qualificação da informação, menos retrabalho. E também, um cidadão vai poder ter essa informação no futuro, em posse do seu prontuário eletrônico. Se ele vai pra outra unidade, aquela unidade vai saber que ele teve uma determinada doença”, disse.

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no lançamento e afirmou que dará apoio à iniciativa fornecendo rede de fibra ótica para ter uma conexão mais estável nos municípios. “Também estamos disponibilizando para os municípios rede de fibra ótica pública. Já está sendo disponibilizado na Grande Vitória e vamos levando também, gradativamente, para o interior do estado”, disse, sem dar prazos.

Casagrande afirmou ainda que as mudanças vão inverter a lógica do sistema de saúde, hoje ancorada nos hospitais, para a atenção básica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta