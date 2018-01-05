Serra vai multar em mais de R$ 2 mil quem for pego sujando a cidade

O descarte irregular de resíduos de construção civil e de materiais volumosos, como móveis, agora pode render multa de até R$ 2,2 mil na Serra. O município criou uma lei que regula o uso de caçambas para coleta e remoção deses materiais e quem não cumprir as normas será punido.

Entre outras regras, foi estabelecido prazo de permanência de caçamba em vias públicas, que será de no máximo cinco dias corridos. Os transportadores também terão que emitir um comprovante de destinação adequada do material recolhido.

Em Vila Velha, está sendo concluído um projeto de lei para o acondicionamento, transporte e descarte de resíduos de construção civil e materiais volumosos. Mas já existe um serviço, chamado Cata Móveis, que pode ser acionado pelo 162 para recolhimento de mobiliário.

Em Vitória, também existe o serviço Papa-Móveis que pode ser solicitado pelo 156. Os móveis passam por reciclagem e são doados a famílias carentes. Quanto ao lixo, o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain,disse que o código municipal de limpeza urbana está sendo revisado e a multa para descarte irregular vai aumentar. Hoje não passa de R$ 1.280.