Serra terá bicicletas compartilhadas a partir de sexta

Uma das estações do Bike Vitória fica localizada no início da orla de Camburi Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo

O município da Serra ganhará sistema de aluguel de bicicletas nesta sexta-feira (29), com inauguração em Jacaraípe . A rede de compartilhamento contará com 200 bikes em 20 estações, que funcionarão todos os dias, das 5h às 23h. Com esta iniciativa, moradores e turistas serão beneficiados. O compartilhamento de bicicletas é uma alternativa global aos transportes urbanos e têm apresentado grande crescimento no mundo inteiro, em especial nas grandes cidades.

O Bike Serra, como será chamado o sistema, operado pela empresa Serttel e com o patrocínio do Sicoob, contará com quatro modalidades de planos, quais sejam: passes de um dia e de uma semana; assinatura mensal e anual. Assim como acontece com o caso de Vitória, na Serra o uso das bikes se dará por meio de aplicativo para celular, disponível para as plataformas IOS e Android.

O valor do passe diário será de R$ 7,50; o semanal, por sua vez, R$ 11,25; a assinatura mensal custará R$ 15 e a anual, R$ 93,75. A devolução das bicicletas poderá ocorrer em 24 horas.

LOCAIS PARA RETIRADA E CARACTERÍSTICAS DAS BIKES

Os locais das estações foram eleitos por estarem conectados com a rede cicloviária da Serra, que se estende ao longo de 57 quilômetros. Os pontos de aluguel estarão espalhados em avenidas importantes como a Talma Rodrigues Ribeiro, Norte Sul , Eudes Scherrer e também em locais movimentados, como o Parque da Cidade, em Laranjeiras

As bicicletas para adultos terão câmbio manual com três marchas, freios dianteiros e traseiros, retrovisor do lado esquerdo, campainha sonora e chip de rastreamento. As bikes de uso infantil são destinadas às crianças de até 10 anos, com altura de até 1,50 metro e rodinhas laterais retráteis.

De acordo com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos , a chegada das bikes permite um passo importante na ampliação dos modais de transporte público e representa uma alternativa inovadora.

SERVIÇO

Valores:

Passe diário: R$ 7,50

Passe semanal: R$ 11,25

Assinatura mensal: R$ 15

Assinatura anual: R$ 93,75

Evento: Inauguração do Bike Serra

Quando: Sexta-feira (29)

Horário: 19 horas

Onde: Orla de Jacaraípe, na esquina com a rua São Paulo.

Endereços das estações







