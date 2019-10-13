Segunda Ponte: atraso em obras é histórico

Novos atrasos

Em fevereiro de 1976, Elcio Alvares foi informado pelo governo federal que a obra não seria entregue mais naquele ano, mas estava prevista para o segundo semestre de 1977. Em novembro de 1977, mais um adiamento: agora a data seria em outubro de 1978. A razão para este novo atraso era o fato de o projeto não ter sido concebido levando em consideração a construção da Rodoviária de Vitória.