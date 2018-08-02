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Durante treinamento

Sargento ferido em explosão de granada no ES perdeu dedos da mão

De acordo com a PM, o sargento Marcos Reboli da Rocha estava realizando uma demonstração com a granada quando o artefato explodiu

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:43
Movimentação de policiais em frente ao Hospital São Lucas Crédito: Glacieri Carrareto
O sargento Marcos Reboli da Rocha, que é técnico explosivista policial, perdeu alguns dedos da mão durante a explosão de uma granada no fim da manhã desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu durante um Curso de Ações Táticas Especiais, na Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), em Cariacica
De acordo com a Polícia Militar, o militar realizava uma demonstração com a granada quando o artefato explodiu.
> Granada explode durante curso da PM e deixa sargento ferido no ES
O sargento foi socorrido para o Hospital da Polícia Militar e transferido para o Hospital São Lucas. Ele passa por uma cirurgia. Outros dois militares também foram levados ao hospital, com tonturas, devido aos efeitos do barulho da explosão. Após atendimento médico, eles foram liberados por não apresentarem lesões.
A PM vai instaurar uma sindicância para apurar as causas do acidente. 

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