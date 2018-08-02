Sargento ferido em explosão de granada no ES perdeu dedos da mão

O sargento Marcos Reboli da Rocha, que é técnico explosivista policial, perdeu alguns dedos da mãono fim da manhã desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu durante um Curso de Ações Táticas Especiais, na Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), em

De acordo com a Polícia Militar, o militar realizava uma demonstração com a granada quando o artefato explodiu.

O sargento foi socorrido para o Hospital da Polícia Militar e transferido para o Hospital São Lucas. Ele passa por uma cirurgia. Outros dois militares também foram levados ao hospital, com tonturas, devido aos efeitos do barulho da explosão. Após atendimento médico, eles foram liberados por não apresentarem lesões.