Solidariedade

Saiba onde fazer doação para vítimas da chuva na Grande Vitória e interior

Em Vila Velha e na Serra, voluntários organizaram pontos de doações e a distribuidora EDP listou pontos de doações que aceitarão itens até a próxima quarta-feira (22). Veja como ajudar

Publicado em 20 de maio de 2019 às 15:03 - Atualizado há 6 anos

Chuva no ES: mais de 90 pessoas passaram a noite em abrigos, em Vila Velha, no último sábado Crédito: Vitor Jubini | GZ

Depois da tempestade, veio a solidariedade. Com a forte chuva que atingiu o Espírito Santo no último sábado (18), grupos nos municípios da Serra e Vila Velha organizaram espaços para receber doações e ajudar as famílias que tiveram parte dos pertences destruídos pela água que invadiu muitas casas. A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo EDP também divulgou pontos para receber donativos para os prejudicados pela enchente.

Os municípios de Vila Velha e Serra foram alguns dos mais afetados com a chuva incessante do último sábado (18), que atingiu toda a Grande Vitória e outras regiões do Espírito Santo.

Muitas famílias perderam móveis, pertences e, com o alagamento, ficaram desalojadas, como foi o caso das 93 famílias em Vila Velha, que passaram a noite de sábado para domingo (19) em escolas municipais. Foi pensando nessa situação complicada que grupos organizaram espaços para receberem doações.

VILA VELHA

A Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, em Morada da Barra, Vila Velha, é um dos pontos de arrecadação de doações para os afetados da chuva. A costureira Eliana Silva Donato faz parte da pastoral da família da comunidade e diz que todos no local têm se colocado no lugar dos prejudicados.

"A gente se coloca no lugar deles, as pessoas perderam tudo, ficaram desoladas. Para ajudar mais ainda eu estava fazendo contato com as pessoas que eu conheço e vários carros de participantes da comunidade foram disponibilizados para levar as doações para quem precisa, e é maravilhoso poder ajudar", conta.

A Cmei Nova Carapina, na Serra, recebe doações para os afetados pela chuva Crédito: Simone Sampaio

COMO AJUDAR

O que levar

A comunidade está aberta para receber as doações. Eliana explica que as maiores necessidades são:

- Roupas para adultos e crianças.

- Roupas de cama e banho.

- Cestas básicas.

- Produtos de higiene pessoal.

- Produtos de limpeza.

Endereço e contato

A igreja está aberta para receber as doações durante todos os dias desta semana, o dia inteiro. A comunidade Nossa Senhora dos Navegantes fica no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, número 29. O telefone de contato é o 3260-1488.

APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vila Velha também passa por momentos complicados por conta da chuva de sábado. A água entrou em todas as salas do local e danificou computadores e refrigeradores, atingiu alimentos que estavam na dispensa e materiais de aula, inclusive livros e instrumentos musicais.

A coordenadora da Apae Ligia Andreati contou ainda que, por conta da força da água, o portão principal foi derrubado e vândalos teriam roubado alguns objetos do local. Toda a equipe da associação trabalha nesta segunda-feira (20) na limpeza do espaço, que acumulou muita sujeira e lama, mas essa não é primeira vez que isso acontece, como conta Ligia, mas a equipe não perde a vontade de trabalhar.

"Os funcionários e voluntários estão fazendo faxina porque foi muita água, uns dois palmos de altura de água, e ficou muita lama. Perdemos computadores, geladeiras, mesmo o que tinha suporte foi danificado. São 10 anos de Apae e esse é o sexto alagamento, e o pior até agora, mas o brasileiro supera tudo, então apesar de ter perdido muita coisa, a gente sabe que tem que continuar, não adianta chorar. Amanhã já deve dar para atender, mesmo faltando coisas básicas para o trabalho", esclarece.

O local, como afirma a coordenadora, deve conseguir abrir as portas nesta terça-feira (21), e os avisos serão publicados principalmente por redes sociais. A associação agora pede colaboração e doações.

COMO AJUDAR

Precisa-se de:

- Computadores

- Brinquedos utilizados nas terapias (brinquedos sonoros, quebra-cabeça de peças grandes, brinquedos de madeira e outros)

- Alimentos perecíveis e não perecíveis

- Material de limpeza

- Roupas e acessórios para o bazar

Doações também podem ser feitas na conta: Banco Banestes-Ag.208-Conta Corrente-9.682.857.

Contato: 3229-0186.

SERRA

Na Serra, um dos municípios onde mais choveu no último sábado (18), a equipe do Centro Municipal de Educação Infantil Central Carapina, no bairro Central Carapina, está recebendo doações na escola, principalmente de roupas.

A professora Simone Sampaio conta que o local é um dos pontos em que, quem quiser doar, pode levar, mas que também há outros locais que podem receber os ítens, que serão buscados por voluntários do trabalho.

"Fizemos uma campanha por Facebook porque muitas pessoas perderam tudo, até uma grávida perdeu todas as roupas do bebê, que está para nascer. Colocamos também alguns pontos de apoio por Vitória e também podemos buscar, caso as pessoas não consigam trazer até aqui", afirma.

O movimento tem colaboração do projeto social Caminho do Bem, que funciona em Central Carapina. Um dos coordenadores do projeto é o comerciante Jilmar Carlos da Silva, que diz ser gratificante poder ajudar, sendo que o grupo também vive de doações.

"O projeto existe há quatro anos e são todos voluntários. É gratificante ajudar porque a gente também vive de doações", conta.

COMO AJUDAR

O que doar

- Roupas para crianças e adultos

- Alimento

Pontos de arrecadação

- Cmei Central Carapina, na Rua Distrito Federal, 05, Serra.

- Loja Ponto Mix, Rua Aleixo Neto, 1363, Praia do Canto, Vitória

- Projeto social Caminho do Bem, Rua Santa Catarina, ao lado do campo de futebol. Contato: Jilmar, coordenador, 9 9978 6590.

- Katia Perfumaria

Onde:

Rua Aleixo Neto, 1017, Loja 01, Praia do Canto, Vitória

Rua Italina Pereiar Mota, 144, Jardim Camburi, Vitória

Praça do Epa, Jardim da Penha

EDP

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, informa que até próxima quarta-feira (22), estará com pontos de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas nas suas Agências de Atendimento ao Cliente das cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Viana, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Linhares e São Mateus.

- Poderão ser doados nesses locais: roupas, cobertores, água mineral e alimentos não perecíveis.

Confira o endereço das Agências de Atendimento da EDP

Vitória

Pç. Costa Pereira, 208 e 210 - Centro – Vitória

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Em frente à praça Costa Pereira

Serra

R. Antônio Caron, 130, Jd. Limoeiro - Jd. Limoeiro - Serra

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Em frente à Caixa Econômica Jd. Limoeiro

Vila Velha

R. Presidente Lima, 419 - Centro - Vila Velha

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Ao lado da Dacasa Financeira e em frente à Loja Ricardo Eletro

Viana

R. Alvimar Silva, 44 - Centro - Viana

2ª a 6ª feira - 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Ponto de Referência: Ao lado da agência do Correio

Guarapari

Av. Jones Santos Neves, 5042 - Muquiçaba - Guarapari

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Próximo ao colégio Polivalente de Muquiçaba

Cachoeiro

Rua Costa Pereira, 2/4 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Ao lado do Banco do Brasil

Aracruz

Av. Padre Luiz Perenze, 848 - Centro - Aracruz

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Próximo ao antigo fórum

Linhares

Av. Presidente Rodrigues Alves, 55 - Colina - Linhares

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Ao lado da Subestação da EDP Espírito Santo

São Mateus

R. Dr. Raimundo Guilherme Sobrinho, 591 - Sernamby - São Mateus

2ª a 6ª feira - 8:00 às 16:00

Ponto de Referência: Próximo à loja Cola Pneus





