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Turismo no inverno

Rota do Ipê-Amarelo: ciclismo e cachoeira em Domingos Martins

Ao todo, são 28 quilômetros que podem ser percorridos por pessoas de todas as idades

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 13:47
Rota do Ipê-Amarelo em Domingos Martins Crédito: Montagem
Para quem gosta de pedalar e respirar o ar das montanas, Domingos Martins tem a Rota do Ipê-Amarelo. Ao todo, são 28 quilômetros que podem ser percorridos por pessoas de todas as idades, inclusive crianças, de acordo com um dos idealizadores do projeto, o cirurgião-dentista Emerson Monhol.
O nome da rota surgiu porque uma empresa da região doou 150 mudas de Ipê-Amarelo para serem plantadas ao longo do caminho. Como a rota foi criada em 2016, elas ainda estão pequenas, mas há outras árvores maiores de Ipê-Amarelo no percurso. Para conseguir vê-las, depende da época do ano.
O trajeto começa e termina na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. "Tem pontos de paradas, onde você pode comprar água e lanche. O ponto mais bonito é a Cascata do Galo, principalmente nessa época do ano que tem muita água", explica Monhol, que também é ciclista e faz parte do grupo Mountain Bike Clube Cidade do Verde.
Segundo Monhol, o percurso dura, em média, 1h30 para pessoas menos experientes. Quem já pedala mais rápido, consegue fazer em 50 minutos. "É só estrada e não pega trilha. A rota é toda sinalizada com placas e pode ser feita durante todo o ano. Nossa ideia é fazer outras rotas com níveis de dificuldades diferentes".

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