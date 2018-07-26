Rota do Ipê-Amarelo: ciclismo e cachoeira em Domingos Martins

O nome da rota surgiu porque uma empresa da região doou 150 mudas de Ipê-Amarelo para serem plantadas ao longo do caminho. Como a rota foi criada em 2016, elas ainda estão pequenas, mas há outras árvores maiores de Ipê-Amarelo no percurso. Para conseguir vê-las, depende da época do ano.

O trajeto começa e termina na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. "Tem pontos de paradas, onde você pode comprar água e lanche. O ponto mais bonito é a Cascata do Galo, principalmente nessa época do ano que tem muita água", explica Monhol, que também é ciclista e faz parte do grupo Mountain Bike Clube Cidade do Verde.