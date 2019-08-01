GRANDE VITÓRIA

Reciclável ou não? O que separar para a coleta na Grande Vitória

Em Vila Velha, por exemplo, só sete dos mais de 90 bairros possuem o serviço de coleta seletiva porta a porta

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 16:25 - Atualizado há 6 anos

Um dos pontos de entrega de lixo reciclável em Vitória, no bairro Bento Ferreira Crédito: Caíque Verli

Apesar do desejo de colaborar para a reciclagem do

produzido todo os dias, grande parte da população da Grande Vitória ainda desconhece o que fazer para a destinação correta do material depois de separar, ou mesmo o que é reciclável ou não.

Em Vila Velha, por exemplo, só sete dos mais de 90 bairros possuem o serviço de coleta seletiva porta a porta, ou seja, que a equipe recolhe o material que pode ser reutilizado e foi colocado pelos moradores em frente às residências.

A rádio CBN Vitória ouviu as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra para dar orientações para os moradores.

Em Vila Velha, os sete bairros que possuem a coleta seletiva porta a porta são: Coqueiral de Itaparica, Jockey, Gaivotas, Itaparica, Itapoã e parte do Centro, Praia da Costa.

Moradora de Cobilândia, que não tem esse atendimento, a dona de casa Margareth Duarte pede que haja coleta seletiva também no bairro. "Podia ter um ponto ali na pracinha, mais perto, um lugar fixo para a gente colocar o lixo e o pessoal da reciclagem pegar", diz.

A subsecretária de Serviços Urbanos de Vila Velha, Maria Cândida Donatelli diz que nos outros bairros existem pontos fixos instalados onde o morador pode colocar o lixo reciclado. Ela apontou também os erros que são mais cometidos pelos moradores na hora de separar o lixo. Entre as dicas, está deixar pedaços de vidro em uma caixa separada para evitar que os garis se machuquem.

"Infelizmente, se mistura restos de comidas, cascas de frutas que podem umedecer e contaminar o material reciclável. O papelão úmido não tem o mesmo valor do papelão seco", explica.

Contentor de coleta seletiva de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha

COLETA

Em Vitória, há o serviço de coleta porta a porta em condomínios cadastrados. Na capital, existem postos de entrega voluntária (PEV), instalados em ruas de 25 bairros.

Já em Cariacica, o serviço porta a porta funciona em 12 bairros: Vila Capixaba, Campo Grande, São Geraldo I, São Geraldo II, Jardim América, Itacibá, Alto Lage, Vila Palestina, Dom Bosco, Rosa da Penha, Cruzeiro do Sul e Morada de Santa Fé.

A subsecretária de Meio Ambiente de Cariacica, Camila Gomes, explica que o morador não precisa colocar o lixo em sacos diferenciados, devendo somente levar o material para a rua em dias horários avisados para cada comunidade. "Não precisa porque os dias de coleta já são diferenciados. É só naquele dia e naquele horário eles colocarem o lixo seco", afirma.

Além disso, os materiais recicláveis podem ser entregues nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), colocados nas ruas. Caso não more próximo a um dos PEVs, o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) para avaliar a possibilidade de agendar a coleta. O telefone é o 3354-5403, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Já a Prefeitura da Serra disse que o município tem 115 locais de entrega voluntária de material reciclável, mas sem o serviço porta a porta.

