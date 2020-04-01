Procura por cesta básica cresce por causa do coronavírus; veja como doar

Panela vazia: procura por cestas básicas mais do que dobrou nos municípios Crédito: Fernando Madeira - 19/07/2019

O isolamento social adotado para conter os avanços do coronavírus deixou muitas famílias que já tinham dificuldade de obter renda ainda mais desprovidas e sem dinheiro para comprar comida. São catadores de recicláveis, vendedores ambulantes e diaristas, que acabaram sentindo ainda mais os impactos da pandemia. Na Grande Vitória , a procura por doação de cestas básicas chegou a quadruplicar em alguns municípios.

Na Serra , por exemplo, o fluxo da semana passada foi de 300 famílias que procuraram atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para receber os donativos. Só nesta semana, o número de atendidos já passou para 1 mil. Em Cariacica o volume também aumentou. Da média de 200 cestas distribuídas semanalmente, o município já aumentou para 580 kits.

Na capital, Vitória , a média semanal é entre 200 e 250 cestas distribuídas. Desde o início do decreto para o fechamento de comércios e suspensão das aulas, no último dia 17, já foram 1 mil cestas entregues, de um total de 4,5 mil pessoas cadastradas.

A Secretaria de Assistência Social de Vitória acompanha 30 mil famílias que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, que recebem menos de R$ 78 per capita mensalmente. Apesar de a prefeitura ter suspendido o atendimento presencial, os cadastramentos continuam sendo feitos de maneira remota, pelo telefone 156.

"Já solicitamos 13 mil cestas para este mês por conta do crescimento do demanda. Era o volume que estava previsto para ir até o final do ano. Além das famílias, também são atendidas entidades filantrópicas e asilos que atendem pessoas socialmente mais vulneráveis", explica a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling.

O coronavírus no ES

Em Vila Velha , a prefeitura também reforçou o atendimento telefônico nos Cras da cidade, que não realizam atendimento presencial neste período de pandemia do novo coronavírus. Serão distribuídos 20 mil kits de merenda escolar para alunos em vulnerabilidade social e reforçou a alimentação da população de rua. A administração não informou o número de cestas doadas.

FAMÍLIA ESTAVA VIVENDO DE MANGAS VERDES, DIZ CONSELHEIRA

Para tentar ajudar os que ficaram mais vulneráveis durante a pandemia, a conselheira do Fórum Estadual de Usuários da Assistência Social Valquíria Barbosa dos Santos ajudou a organizar uma ação entre amigos para distribuir cestas básicas no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Ao levar o apoio até uma das famílias, ela conta que se emocionou ao entrar em uma casa onde uma família estava há dois dias sem fazer uma refeição, matando a fome com mangas verdes colhidas em uma árvore da região.

"Foi uma situação muito impactante para a gente. Tem muitas pessoas em bairros como esses que acabaram de perder tudo com as chuvas do final de fevereiro, muita gente sem móveis e eletrodomésticos em casa. Eles já estavam expostos e, com o coronavírus, eles ficaram sem ter renda. São pessoas que são catadores de recicláveis, que vendem balas e amendoim nas ruas, trabalhadores que só ganham o suficiente para sobreviver. Sem esse trabalho, eles não recebem nada", lamenta.

GOVERNO ENVIA R$ 20 MILHÕES PARA MUNICÍPIOS

Na última sexta-feira (27), o governador Renato Casagrande (PSB) autorizou que os recursos do Estado a serem enviados para as secretarias municipais de assistência social fossem dobrados. Dos R$ 3,1 milhão enviados no primeiro trimestre, o governo colocou mais um R$ 3,1 milhão para os 78 municípios a fim de reforçar a distribuição de cestas básicas.

O Estado também vai reforçar a assistência social dos municípios com a antecipação da segunda parcela do cofinanciamento Fundo a Fundo (Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais da Assistência Social), no valor de R$ 16,8 milhões que estava prevista para este mês de abril. A parcela será depositada ainda nesta semana.

Com esse aporte, os 78 municípios capixabas poderão adquirir cestas básicas, kits higiene, kits natalidade, kits limpeza e outros. Atendendo a crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência, gestantes e a população em situação de rua. Cada município terá autonomia para priorizar as necessidades emergenciais do seu território, conforme regulamentação dos conselhos municipal e estadual. Os recursos serão cofinanciados pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

COMO DOAR?

Para os que tenham interesse em contribuir para atender às famílias mais carentes, algumas entidades abriram os canais para o recebimento de doações.

Em Vitória, um grupo de empresários e entidades criou a campanha Vitória do Bem, que conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social. Eles fizeram uma parceria com supermercados da capital, que estão recebendo as doações para ajudar os que estão mais vulneráveis com o avanço da pandemia e da necessidade de isolamento social, recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As doações também podem ser feitas via picpay, no @Vitoriasolidaria.

Nos supermercados, podem ser doados produtos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.

Também são aceitos materiais como sabonete, papel higiênico, álcool gel, água sanitária, produtos para limpeza de banheiros e de cozinha, desinfetante, vassoura, balde, bacia, palha de aço, sacos de lixo e panos de chão.

Em Vila Velha, a prefeitura disponibilizou os Cras da cidade para o recebimento das doações. Os números disponíveis são: 3139-9347, 3388-4154 e 3388-4160. O atendimento é feito de 8 às 17 horas, em dias úteis. Dúvidas e encaminhamentos também poderão ser feitos por meio da Ouvidoria 162.

Em Cariacica, as doações também podem ser feitas pelos Cras, sob agendamento. As informações podem ser coletadas nos números 3354-5555 ou 3354-5551 e no e-mail [email protected]

COMO SOLICITAR APOIO?

Vitória

Telefone: 162

Vila Velha

Telefone: 3139-9347, 3388-4154 e 3388-4160

Atendimento: de 8h as 17h.

Cariacica

Telefone: 3354-5555 ou 3354-5551

Serra

Telefone: 3291-2424