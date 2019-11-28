Instabilidade no Instagram e Facebook gera chuva de memes na web

Criativos até na hora de reclamar, os brasileiros fizeram diversos memes que colaboraram para que o Instagram fosse o assunto mais comentado do país no Twitter, no início da tarde desta quinta-feira (28). Em quarto lugar, a #instagramdown também fazia referência às instabilidades apresentadas pela rede social.
Já nos assuntos mais comentados do mundo, os problemas enfrentados pelos usuários do Instagram e do Facebook (#facebookdown) apareciam, respectivamente, na segunda e quarta posições. Cerca de quatro horas depois do início das instabilidades, as redes voltaram à normalidade.
CONFIRA ALGUNS MEMES
TRABALHANDO NA NORMALIZAÇÃO
O Instagram utilizou as redes sociais para comunicar aos usuários que está trabalhando para solucionar o problema. O post diz o seguinte: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar a família de aplicativos do Facebook, incluindo o Instagram. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível."