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Instabilidade no Instagram e Facebook gera chuva de memes na web

Reclamações sobre as duas redes sociais, que estiveram instáveis nesta quinta-feira (28), renderam publicações divertidas no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 17:55

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 17:55

Instagram confirmou instabilidade e que está trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível Crédito: Reprodução
Criativos até na hora de reclamar, os brasileiros fizeram diversos memes que colaboraram para que o Instagram fosse o assunto mais comentado do país no Twitter, no início da tarde desta quinta-feira (28). Em quarto lugar, a #instagramdown também fazia referência às instabilidades apresentadas pela rede social.
Já nos assuntos mais comentados do mundo, os problemas enfrentados pelos usuários do Instagram e do Facebook (#facebookdown) apareciam, respectivamente, na segunda e quarta posições. Cerca de quatro horas depois do início das instabilidades, as redes voltaram à normalidade.

CONFIRA ALGUNS MEMES

TRABALHANDO NA NORMALIZAÇÃO

O Instagram utilizou as redes sociais para comunicar aos usuários que está trabalhando para solucionar o problema. O post diz o seguinte: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar a família de aplicativos do Facebook, incluindo o Instagram. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível."

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