PRF flagra carro com pneus carecas transportando 6 crianças na BR 101

Carro transportando seis crianças é apreendido na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

A PRF abordou na tarde deste sábado (23) um veículo Fiat Premio no km 307 da BR 101, em Viana, por estar com lotação excedente. Além de lotação excedente, veículo estava com pneus carecas, licenciamento atrasado e sem cadeirinhas para as crianças.

Foram contabilizadas oito pessoas no veículo, sendo seis delas crianças transportadas como passageiros no banco traseiro. As crianças estavam sem cadeirinha e todos os ocupantes não utilizavam cinto de segurança. Estavam no veículo um bebê de colo, uma criança de um ano, outra de dois e outra de quatro anos.

Durante verificação, a PRF apurou que o veículo estava com todos os pneus carecas e transitava com licenciamento vencido.

O condutor informou que saiu de Vitória e estava indo para Guarapari.

As crianças foram levadas para o Posto da PRF em Viana e foram liberadas para familiares, em outro veículo apropriado. O veículo abordado foi apreendido e recolhido ao pátio da PRF.

Transporte de produto perigoso

Ainda em Viana, a PRF abordou um caminhão transportando produto perigoso que tinha como passageiro um criança.

O condutor informou que era o pai da criança e que, por não ter com quem deixar, resolveu levar na viagem.