Previsão de virada no tempo: frente fria e chuvas voltam ao ES

A partir de quinta-feira uma frente fria muda as condições de tempo em todo o Estado

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 17:45 - Atualizado há 6 anos

A partir de quinta-feira (5) uma frente fria muda as condições de tempo, podendo trazer chuvas ao ES Crédito: Vitor Jubini

Praia, sol e altas temperaturas fizeram o final de semana do capixaba, que já estava se habituando às botas, casacos e guarda-chuvas. Apesar do tempo aberto que ainda toma conta do Espírito Santo, a previsão, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é de que o calor tem data marcada para ir embora: a partir de quinta-feira (5) uma frente fria muda as condições de tempo, podendo trazer chuvas ao Estado.

De acordo com a meteorologista do Climatempo, Ângela Ruiz, na sexta-feira (6), a frente fria avança para o litoral da Bahia, mas as áreas de instabilidade continuam sobre o Espírito Santo. "O dia amanhece nublado, chuvoso, com temperatura mais baixa, por causa da grande concentração de nuvens e da chuva. A partir da tarde, a chuva diminui de intensidade e ocorrem algumas aberturas de sol", afirmou.

Grande Vitória

Para esta segunda-feira (2), no entanto, a previsão ainda é de sol com poucas nuvens na Grande Vitória, com temperatura máxima de 33 ºC e mínima de 19 ºC.

Região Serrana

Conhecidas pelo frio, as áreas altas da região serrana do Estado devem apresentar as menores temperaturas, podendo atingir 12 ºC, com máxima prevista de 29 ºC.

Litoral capixaba

A terça-feira segue sem previsão de chuva no Espírito Santo. Pela faixa de litoral, os ventos sopram com intensidade moderada, com possibilidade de rajadas mais fortes em alguns momentos entre o Litoral Sul e a Grande Vitória, que terá variação de temperatura entre 20 °C e 33 °C.

Região Sul

Na região Sul do Estado, em especial nas áreas mais elevadas, a temperatura pode chegar aos 13 °C.

