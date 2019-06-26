Prefeitura promete fazer reparos em proteção da Ponte de Camburi

A travessia da Ponte de Camburi tem se tornado uma dor de cabeça para ciclistas e pedestres desde a última segunda-feira (24), quando uma parte da proteção da grade da passarela quebrou e acabou caindo dentro do local de circulação, no sentido Jardim da Penha x Praia do Canto.
Por conta da interdição de um lado da ponte para recuperação da estrutura, só é possível atravessar no outro lado da ponte, no sentido Praia do Canto x Jardim da Penha. Leitores do Gazeta Online entraram em contato com a redação para falar sobre o problema.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, informou por meio de nota, que realizará os reparos necessários no local.