Ponte que desabou há um ano em Vila Velha continua sem obras

Estrutura da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a ponte foi construída em 1896 e restaurada em 2015. O local é considerado um ponto turístico na região. "Ela é um ponto turístico. A verdade é essa. Ela não deixa de ser. Está tudo abandonado ai e ninguém toma providência", disse o vigilante Ernesto Antônio.

O vigilante, Ernesto Antonio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Muitos pescadores da região param os barcos na ponte para vender peixes. Isso significa que o fluxo de pessoas no local é bastante intenso. Os moradores pedem que a ponte seja reformada o mais rápido possível. Pra piorar, o portal da ponte, que é de madeira, está quase caindo também. "Está muito feio, muito mesmo", disse Ernesto. "Esperar agora que alguém venha consertar", disse José Carlos dos Santos.

O portal da ponte está desabando Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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