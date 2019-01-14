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Ponte da Madalena

Ponte que desabou há um ano em Vila Velha continua sem obras

A ponte caiu devido ao fluxo da correnteza, que aumentou por conta da intensa chuva que atingiu o Espirito Santo em 2017

Publicado em 

14 jan 2019 às 20:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 20:00

Estrutura da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer
A Ponte da Madalena, localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, que desabou em dezembro de 2017, ainda continua na mesma situação. A ponte desabou em dezembro de 2017 devido ao fluxo da correnteza, que aumentou por conta da intensa chuva que atingiu o Espirito Santo.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a ponte foi construída em 1896 e restaurada em 2015. O local é considerado um ponto turístico na região. "Ela é um ponto turístico. A verdade é essa. Ela não deixa de ser. Está tudo abandonado ai e ninguém toma providência", disse o vigilante Ernesto Antônio.
O vigilante, Ernesto Antonio Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Muitos pescadores da região param os barcos na ponte para vender peixes. Isso significa que o fluxo de pessoas no local é bastante intenso. Os moradores pedem que a ponte seja reformada o mais rápido possível. Pra piorar, o portal da ponte, que é de madeira, está quase caindo também. "Está muito feio, muito mesmo", disse Ernesto. "Esperar agora que alguém venha consertar", disse José Carlos dos Santos. 
O portal da ponte está desabando Crédito: Reprodução | TV Gazeta
OUTRO LADO
Em janeiro do ano passado, o governo do Estado afirmou à TV Gazeta que iria fazer a recuperação da obra e que estava em fase de estudo para contratar o projeto. Mas, neste ano, o órgão disse que não há projeto pronto para fazer a obra da ponte. Sendo assim, vai avaliar e, se for possível, irá elaborar o projeto para construção da ponte. 

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