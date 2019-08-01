Home
Pode faltar água em Cariacica, Fundão, Serra e Vitória

Mais de 120 bairros terão o abastecimento suspenso. Veja lista

Gazeta Online

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 19:54

126 bairros na Grande Vitória ficarão sem água no sábado (03)

126 bairros na Grande Vitória terão abastecimento de água suspenso neste sábado (03), nos municípios de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), será realizada uma manutenção no período entre 6 e 18h, com o objetivo de melhorar o abastecimento nestes locais. 

Segundo a companhia, caso não disponha de reserva adequada de água, a população poderá ser afetada. O abastecimento poderá ser restabelecido gradativamente em até 24 horas da conclusão dos serviços. Em caso de necessidade de atendimento, o telefone destinado ao cliente é o 115, com chamada gratuita e 24h.

