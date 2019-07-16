Pedestre é atropelado por carreta na BR 101 na Serra

Publicado em 16 de julho de 2019 às 00:18
- Atualizado há 6 anos
Um pedestre foi atropelado no quilômetro 255, da BR 101, na altura do bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na noite desta segunda-feira (15).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município. Não há informações do estado de saúde da vítima.
A pista chegou a ficar internada mas, às 21h, foi liberada para o tráfego de veículos.
