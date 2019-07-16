Acidente

Pedestre é atropelado por carreta na BR 101 na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município

Um pedestre foi atropelado no quilômetro 255, da BR 101, na altura do bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na noite desta segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município. Não há informações do estado de saúde da vítima.

A pista chegou a ficar internada mas, às 21h, foi liberada para o tráfego de veículos.

