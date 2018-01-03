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Nova praia

Orla de Camburi: esportes, botecos e lazer num só lugar

Com diferentes opções, Camburi atrai frequentadores de dia e de noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 10:12

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 10:12

Pessoas que estavam em quiosques na Praia de Camburi, em Vitória, aproveitaram para admirar a lua nesta terça-feira (2) Crédito: Fernando Madeira
Calçadão, areia e mar. Todos os espaços da orla de Camburi, em Vitória, estão sendo ocupados por turistas e capixabas, que encontram em uma das orlas mais famosas do Estado várias opções de lazer.
O personal trainer Yan Passamani, 23, por exemplo, usa a praia para se divertir e se exercitar. Na tarde de ontem, ele levou alguns amigos que vieram do Castelo, no Sul do Estado, para jogar altinha na praia.
Eu me amarro no calçadão! Sempre ando de patins e skate. Até trouxe alguns amigos para jogarmos bola. Eles também gostaram muito, afirma o personal.
Quem também aproveita tudo que a orla de Camburi tem a oferecer é a família Bassan Campos. A mãe, Larissa Bassan, o pai, Ricardo Campos, e os dois filhos, Miguel e Henrique, mudaram-se do interior de São Paulo para Vitória há três meses e marcam presença na Praia de Camburi.
Nós curtimos bastante o local. Tomamos banho de mar e caminhamos sempre, explica a matriarca da família.
E foi nas águas do mar de Camburi que Miguel Bassan, 6 anos, tomou o primeiro banho de mar. Não achei a água muito salgada e tenho até uma prancha, disse o novo surfista do pedaço.
Praia e cerveja
Um grupo de amigos formados por jovens da Bahia e Minas Gerais afirmou que não tem hora para curtir a praia.
Quando a gente acorda cedo, a gente vem cedo. Se não, vem de tarde mesmo, afirma Bruna Eduarda, estudante.
Na tarde desta terça (02), pela primeira vez, eles levaram uma caixinha de isopor e dizem que vão adotar a prática. A estrutura da praia é boa. Mas gostamos de ideia de trazer a nossa caixinha. Vamos adotar a prática, garante o estudante Heron Brandão, 24 anos.

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