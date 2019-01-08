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Verão 2019

Opções de lazer para todos os gostos na orla de Camburi

Dos patins à bicicleta, é possível até alugar equipamentos para se movimentar

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 02:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2019 às 02:20
Flávia Linhares Brotto anda de patins na orla de Camburi há três anos e aproveita o verão para curtir Crédito: Fernando Madeira
O calor do verão está bombando, e as atividades ao ar livre também. Seja no mar, seja na areia da praia, seja no calçadão, não faltam motivos para se divertir. Em Camburi, Vitória, várias pessoas se encontram à beira-mar para a prática de esportes, para passear ou mesmo conversar com os amigos.
Opções para a diversão não faltam. Jogar altinha ou vôlei na areia da praia e até andar de patins, patinete, bicicleta e skate. Há ainda, aqueles que aproveitam para caminhar, passear com o cachorro e relaxar nos quiosques.
A farmacêutica Josiane Bailke Klippel, 41 anos, aproveita com o marido e os dois filhos, Matheus e Sofia o horário de verão que proporciona mais tempo para o passeio de bicicleta na orla, o hobby da família.
A farmacêutica Josiane Bailke Klippel, o marido, Fabricio, e os filhos, Sofia, de 4 anos, e Mateus, de 7, aproveitam o fim da tarde e o horário de verão para passear de bike pela orla de Camburi Crédito: Fernando Madeira
Moramos aqui há 15 anos e nesse tempo sempre aproveitamos o lugar para passear ou a pé ou de bike. As crianças adoram e nós também, disse.
Sofia, de 4 anos, acaba de ganhar a bicicleta de rodinhas dos pais, mas ela gosta mesmo é fazer várias atividades. Já pensa em chamar os amiguinhos e amiguinhas para brincarem juntos nesse período de férias escolares. Gosto também de pula-pula, afirmou a pequena.
Em uma volta pelo calçadão podemos encontrar pessoas de todas as idades curtindo o frescor dos ventos vindos do mar. Nessa época, o fluxo é intenso, mas a convivência também é harmoniosa e democrática no espaço mais movimentado da Capital.
A professora de ioga Flávia Linhares Broto, 48 anos, anda de patins há três anos na orla de Camburi e percebeu o do aumento no número de praticantes de esportes. Todo mundo se encontra aqui. Se você vem de manhã tem o pessoal do ciclismo do skate, o pessoal da canoa que está sempre aqui. Todo mundo que gosta de praticar esportes vem para cá aproveitar, afirmou a professora que aprendeu a andar de patins na própria orla.
Com o aumento do fluxo de pessoas, ela alerta para alguns cuidados. Se você quer vir patinar tem que usar todas as proteções. Tem mais movimento no verão do que nas outras épocas. É importante tomar cuidado e patinar devagar, salienta.
ALUGUEL
Para aproveitar as diversas atividades pelos seis quilômetros do calçadão de Camburi os usuários possuem disponíveis patins, patinete, skate e triciclo para aluguel. O preço médio do é de R$ 20 por uma hora. As bicicletas podem ser alugadas nas estações espalhadas pela orla
OPÇÕES
Aluguel
Bicicleta
Na Capital, uma opção é utilizar as bicicletas compartilhadas do Bike
Vitória. Um passe diário com validade de 24 horas custa R$ 6,70. Em Vila Velha, também há o serviço. A Bike VV custa R$ 5,40 o passe diário. Também é possível pagar R$ 8,10 por três dias.
Patins
O aluguel do patins custa R$ 20 e o usuário pode utilizar por uma hora.
Patinete
O aluguel do patinete é de R$ 20 por uma hora
Triciclo
O aluguel do triciclo é de R$ 20 por uma meia hora.
Skate
O aluguel do skate é de R$ 20 por uma hora. Em Camburi o usuário pode praticar em uma pista adaptada para o esporte.
Na areia
Atrações
A praia tem muitos atrativos. Muitas pessoas aproveita o sol por mais tempo para praticar futevôlei e vôlei. Outras levam comida e fazem luau.

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