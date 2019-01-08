Opções de lazer para todos os gostos na orla de Camburi

O calor do verão está bombando, e as atividades ao ar livre também. Seja no mar, seja na areia da praia, seja no calçadão, não faltam motivos para se divertir. Em Camburi, Vitória, várias pessoas se encontram à beira-mar para a prática de esportes, para passear ou mesmo conversar com os amigos.
Opções para a diversão não faltam. Jogar altinha ou vôlei na areia da praia e até andar de patins, patinete, bicicleta e skate. Há ainda, aqueles que aproveitam para caminhar, passear com o cachorro e relaxar nos quiosques.
A farmacêutica Josiane Bailke Klippel, 41 anos, aproveita com o marido e os dois filhos, Matheus e Sofia o horário de verão que proporciona mais tempo para o passeio de bicicleta na orla, o hobby da família.
Moramos aqui há 15 anos e nesse tempo sempre aproveitamos o lugar para passear ou a pé ou de bike. As crianças adoram e nós também, disse.
Sofia, de 4 anos, acaba de ganhar a bicicleta de rodinhas dos pais, mas ela gosta mesmo é fazer várias atividades. Já pensa em chamar os amiguinhos e amiguinhas para brincarem juntos nesse período de férias escolares. Gosto também de pula-pula, afirmou a pequena.
Em uma volta pelo calçadão podemos encontrar pessoas de todas as idades curtindo o frescor dos ventos vindos do mar. Nessa época, o fluxo é intenso, mas a convivência também é harmoniosa e democrática no espaço mais movimentado da Capital.
A professora de ioga Flávia Linhares Broto, 48 anos, anda de patins há três anos na orla de Camburi e percebeu o do aumento no número de praticantes de esportes. Todo mundo se encontra aqui. Se você vem de manhã tem o pessoal do ciclismo do skate, o pessoal da canoa que está sempre aqui. Todo mundo que gosta de praticar esportes vem para cá aproveitar, afirmou a professora que aprendeu a andar de patins na própria orla.
Com o aumento do fluxo de pessoas, ela alerta para alguns cuidados. Se você quer vir patinar tem que usar todas as proteções. Tem mais movimento no verão do que nas outras épocas. É importante tomar cuidado e patinar devagar, salienta.
ALUGUEL
Para aproveitar as diversas atividades pelos seis quilômetros do calçadão de Camburi os usuários possuem disponíveis patins, patinete, skate e triciclo para aluguel. O preço médio do é de R$ 20 por uma hora. As bicicletas podem ser alugadas nas estações espalhadas pela orla
OPÇÕES
Aluguel
Bicicleta
Na Capital, uma opção é utilizar as bicicletas compartilhadas do Bike
Vitória. Um passe diário com validade de 24 horas custa R$ 6,70. Em Vila Velha, também há o serviço. A Bike VV custa R$ 5,40 o passe diário. Também é possível pagar R$ 8,10 por três dias.
Patins
O aluguel do patins custa R$ 20 e o usuário pode utilizar por uma hora.
Patinete
O aluguel do patinete é de R$ 20 por uma hora
Triciclo
O aluguel do triciclo é de R$ 20 por uma meia hora.
Skate
O aluguel do skate é de R$ 20 por uma hora. Em Camburi o usuário pode praticar em uma pista adaptada para o esporte.
Na areia
Atrações
A praia tem muitos atrativos. Muitas pessoas aproveita o sol por mais tempo para praticar futevôlei e vôlei. Outras levam comida e fazem luau.