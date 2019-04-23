O verão acabou mesmo? Meteorologista diz que calor só vai diminuir em junho

Calor permanece no outono Crédito: Reprodução/Web

Espírito Santo com temperaturas elevadas, a expectativa era de que no outono, que teve início no dia 20 de março, trouxesse um clima diferente, mas não tem sido bem assim. Apesar de já ter chovido muito em Vitória, o calor se mantém e, segundo o Climatempo e o Incaper, não há previsão de uma temperatura amena pelo menos até junho. Depois de um verão que castigou ocom temperaturas elevadas, a expectativa era de que no outono, que teve início no dia 20 de março, trouxesse um clima diferente, mas não tem sido bem assim. Apesar de já ter chovido muito em, o calor se mantém e, segundo oe o, não há previsão de uma temperatura amena pelo menos até junho.

O QUE DIZ O CLIMATEMPO

A meteorologista do Climatempo Graziella Gonçalves explica que em toda a região Sudeste do Brasil a chuva diminui bastante no mês de maio e, apenas em áreas mais próximas do litoral, devem ocorrer chuvas pontuais com eventos isolados junto a passagem de frentes frias.

Já as quedas de temperatura, ainda como explica a meteorologista, deverão ser mais sentidas a partir de junho. Por enquanto, não há indicativos sobre geadas significativas.

O QUE DIZ O INCAPER

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, é de que o outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, por isso, traz características das duas e mudanças rápidas nas condições do tempo. A explicação do meteorologista), Hugo Ramos, é de que o outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, por isso, traz características das duas e mudanças rápidas nas condições do tempo.

No ES, como diz Hugo, de abril a junho há a diminuição nos índices pluviométricos e de temperatura devido a sistemas de massas de ar frio. No geral, a média de temperaturas máximas ficam em torno de 26°C nas regiões serranas e 31°C nas demais regiões. Já as mínimas podem ser de 16°C nas regiões serranas e 21° nas demais regiões.

Sobre o inverno, o meteorologista afirma que ainda é cedo para qualquer previsão.