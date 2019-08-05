Serviço Social

Nova unidade do Sesc no Espírito Santo será aberta em Baixo Guandu

Investimento total é de aproximadamente R$ 16 milhões; obras já começam neste mês

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 21:01 - Atualizado há 6 anos

Projeto do SESC de Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu

A instalação de mais uma unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc) está batendo à porta. As obras do complexo de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, devem ser iniciadas já nesta primeira quinzena de agosto. Ao todo, o investimento da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio/ES) será de aproximadamente R$ 16 milhões.

A primeira etapa da construção compreende toda a parte estrutural da unidade, com custo de cerca de R$ 9,96 milhões. Em seguida, com custo aproximado de R$ 7 milhões, será feito o acabamento e o paisagismo locais. O terreno de 35 mil m², no qual se instalará o novo Sesc, foi doado pela Prefeitura de Baixo Guandu.

Terreno de 35 mil m² doado pela Prefeitura de Baixo Guandu para a instalação do Sesc Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu

“O complexo será edificado na área do antigo projeto Espaço Novo”, contou o prefeito Neto Barros (PCdoB). “Nossa parceria com o Sesc teve início em 2013, com a visita dos dirigentes da entidade. Depois, no ano seguinte, enviei o projeto de doação da área à Câmara Municipal. E, por fim, em 2015, formalizamos a parceria com a Fecomércio”, explicou.

AS INSTALAÇÕES

Projeto do SESC de Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu





O Sesc Baixo Guandu contará com posto de saúde, piscina semiolímpica, cinema, teatro, ginásio poliesportivo, campo de futebol society, pista de atletismo, jardim botânico, clínica odontológica, restaurante e biblioteca. Além de uma escola de ensino fundamental que será gratuita para famílias com renda de até três salários-mínimos (hoje em R$ 998).

16ª UNIDADE

Atualmente, o Sesc está presente em dez cidades capixabas: Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari, na Região Metropolitana; Aracruz, Linhares e São Mateus, no Norte do Estado; Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins, no Sul; e Colatina, no Noroeste no ES. Nesta lita, Baixo Guandu será a segunda com menos de 50 mil habitantes.

Projeto do SESC de Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu

As 15 unidades existentes hoje se dividem em quatro tipos. O “Centro de Atividades” é o mais comum, com nove complexos, espalhados de Norte a Sul do Espírito Santo – e é o caso de Baixo Guandu. Há ainda, o Centro Cultural da Glória; e os Centros de Esporte e Lazer de Cariacica e Vila Velha. Bem como, os três Centros de Turismo e Lazer, em Guarapari, Domingos Martins e Aracruz.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta