Previsão do tempo

Nova frente fria pode trazer chuva ao Espírito Santo

Temperaturas mínimas devem chegar a 14ºC

Publicado em 16 de julho de 2019 às 00:43 - Atualizado há 6 anos

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

Uma nova frente fria que passa pelo Espírito Santo durante a tarde de terça-feira (16) pode trazer chuva para os capixabas até a próxima quinta-feira (18), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A manhã de terça-feira (16) será de poucas nuvens e calor no Estado até o final da manhã. Com a aproximação da frente fria no período da tarde, há possibilidade de chuva fraca à noite por toda a metade Sul capixaba. Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 16º C e a máxima de 34º C. Já na região Serrana, nas regiões mais elevadas, a mínima será de 14º C e a máxima de 29º C.

Na quarta-feira (17) e na quinta-feira (18), o tempo ficará estável no Estado. A previsão é de chuva fraca ao longo do dia, por toda a metade Sul do Estado, na região Noroeste e no trecho leste da região Norte. Não chove nas demais áreas. Na Grande Vitória, há previsão de chuva fraca. A temperatura poderá chegar a 24º C.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta