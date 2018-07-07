'Não queria que isso ocorresse', diz motorista envolvido em acidente

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (7) na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Fabíola de Paula/TV Gazeta

Abalado, o motorista da linha 795 do Transcol envolvido no acidente da manhã deste sábado (7), na Rodovia José Sette, no bairro Tabajara, em Cariacica, contou que não conseguiu evitar a tragédia.

"Apenas consegui segurar firme no volante e pisar no freio. Eu tinha esperança de ter alguém vivo, mesmo sabendo que o carro ficou partido ao meio", relatou ele aos jornalistas. O motorista, de 47 anos, que pediu para não ser identificado, desabafou: "Eu fiquei triste, não queria que isso ocorresse, chorei muito".

No acidente, o ônibus que ele dirigia bateu contra um carro de passeio, um Kadett, onde estavam quatro homens. Todos morreram no local, sendo que um foi lançado para fora do veículo no momento da colisão. Os demais ficaram presos às ferragens.

No coletivo estavam apenas o motorista e o cobrador, que não se feriram. O motorista do Transcol relatou que saiu do terminal de Itacibá às 5h20. Era a primeira viagem do dia. Ele deixou um passageiro no ponto do frigorifico Mafrical e seguiu viagem. O motorista contou que estava a 50km/h no momento do acidente e ouviu o barulho do carro cantando pneu. Ele acredita que o carro tenha perdido a direção numa curva que é muito fechada.

VÍTIMAS

No carro estavam quatro pessoas, sendo duas delas irmãos - Romilton Dias Santos Junior, de 22 anos, e Ramon Silva Santos, de 21 anos. Além deles, Weverton Gomes Alves Narciso, de 18 anos, e o dono do veículo, José Mário Batista, de 32 anos.

José Mário também trabalha como motorista. As informações são da esposa da vítima, que não se identificou à reportagem. Ela contou que o marido saiu de casa após o jogo do Brasil, no final da tarde desta sexta-feira (6), e não voltou mais. Ela ficou sabendo do acidente nesta manhã (7), por meio de uma vizinha, que recebeu fotos do acidente pelo celular e reconheceu o carro do homem.

Disse ainda que não conseguiu falar com o marido porque o aparelho de telefone dele estava estragado. A mulher relatou que não sabe quem são as pessoas que estavam no carro com ele. O homem tinha três filhos.

INTERDIÇÃO

A Rodovia José Sette ficou interditada, nos dois sentidos, por várias horas, mas já foi liberada.

A Polícia Militar (PM) ainda não tem informações sobre a dinâmica da batida, mas acredita que o motorista do Kadett tenha mesmo perdido o controle do veículo e invadido a contramão.