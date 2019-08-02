Home
>
Grande Vitória
>
Mutirão com advogados oferece atendimento gratuito no Centro de Vitória

Mutirão com advogados oferece atendimento gratuito no Centro de Vitória

O evento Plantão Cidadão será realizado de 9h às 17h desta sexta-feira (2)

Gazeta Online

Eduardo Dias

[email protected]

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:27

 - Atualizado há 6 anos

Mutirão com advogados oferece atendimentos gratuitos no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um mutirão com cerca de 100 advogados e 80 estagiários vai oferecer atendimentos gratuito em diversas áreas do Direito ao longo desta sexta-feira (2), na Praça Oito, no Centro de Vitória.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

O evento Plantão Cidadão será realizado de 9h às 17h, com atendimento nas áreas de Direito Trabalhista, Previdenciário, Família, Civil, Direito do Consumidor, Direito Administrativo e Criminal.

Mutirão com advogados vai oferecer atendimentos gratuitos no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

De acordo com o advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, Luiz Telvio Valim, qualquer pessoa pode ir até a praça e pedir orientações jurídicas durante o plantão.

O advogado orienta para que os interessados cheguem ao local levando documentos relacionados à orientação que querem receber.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais