Mutirão com advogados oferece atendimento gratuito no Centro de Vitória

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:27
- Atualizado há 6 anos
Um mutirão com cerca de 100 advogados e 80 estagiários vai oferecer atendimentos gratuito em diversas áreas do Direito ao longo desta sexta-feira (2), na Praça Oito, no Centro de Vitória.
O evento Plantão Cidadão será realizado de 9h às 17h, com atendimento nas áreas de Direito Trabalhista, Previdenciário, Família, Civil, Direito do Consumidor, Direito Administrativo e Criminal.
De acordo com o advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, Luiz Telvio Valim, qualquer pessoa pode ir até a praça e pedir orientações jurídicas durante o plantão.
O advogado orienta para que os interessados cheguem ao local levando documentos relacionados à orientação que querem receber.
