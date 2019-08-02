Plantão Cidadão

Mutirão com advogados oferece atendimento gratuito no Centro de Vitória

O evento Plantão Cidadão será realizado de 9h às 17h desta sexta-feira (2)

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:27 - Atualizado há 6 anos

Mutirão com advogados oferece atendimentos gratuitos no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um mutirão com cerca de 100 advogados e 80 estagiários vai oferecer atendimentos gratuito em diversas áreas do Direito ao longo desta sexta-feira (2), na Praça Oito, no Centro de Vitória.

O evento Plantão Cidadão será realizado de 9h às 17h, com atendimento nas áreas de Direito Trabalhista, Previdenciário, Família, Civil, Direito do Consumidor, Direito Administrativo e Criminal.

Mutirão com advogados vai oferecer atendimentos gratuitos no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

De acordo com o advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, Luiz Telvio Valim, qualquer pessoa pode ir até a praça e pedir orientações jurídicas durante o plantão.

O advogado orienta para que os interessados cheguem ao local levando documentos relacionados à orientação que querem receber.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta