Muro da discórdia em Vitória: "É para evitar rota de fuga de bandidos"

Associação de Moradores de Santa Cecília relata que a iniciativa de construir o muro partiu da Prefeitura de Vitória. Comunidade alega que sofre com assaltos e que queria acabar com a rota de fuga de criminosos

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 19:21 - Atualizado há 6 anos

Muro interditou o acesso entre Santos Dumont e Santa Cecília, localizado no Parque Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Divulgação

O muro construído em um dos acessos do Parque Municipal Barão de Monjardim, em Vitória, tinha o objetivo de impedir a rota de fuga de criminosos que praticavam crimes na região e até do tráfico de drogas. Mas a interdição da via acabou gerando polêmica entre as comunidades de Santa Cecília e a de Santos Dumont.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Santa Cecília, Elcid Costa Silva, o muro foi uma iniciativa da Prefeitura de Vitória diante dos constantes estragos de cadeados que eram colocados no portão que existia no local. "Não foi um pedido da comunidade, mas uma iniciativa da Prefeitura. O que a nossa comunidade sempre desejou foi acabar com a rota de fuga por esta passagem", explicou.

De acordo com Elcid, o Parque Barão de Monjardim possui quatro acessos, dois deles voltados para Santa Cecília. Em um destes é que foi construído o muro. "Logo após a construção do parque, este acesso era utilizado para serviços de manutenção do parque e ficou aberto. Nós tivemos vários assaltos. Usavam esta passagem como rota de fuga para sair na Avenida Marechal Campos e em outros locais", relata.

Para resolver o problema, segundo Elcid, foi feita uma reunião com as comunidades vizinhas e também com a Prefeitura. "Queríamos que o acesso fosse fechado e que as pessoas utilizassem o portão principal do parque. A Prefeitura decidiu fazer o muro e dias depois alguma pessoas quebraram o alambrado do parque e fizeram uma rota alternativa, pela mata", explicou.

Na avaliação do presidente da Associação de Moradores de Santa Cecília, a proposta da Prefeitura de colocar um portão somente para pedestres, aberto das 5 horas às 22 horas, e ainda com videomonitoramento, não vai resolver o problema.

Parque Municipal Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV

"Nos atende? Não. Se fechasse de vez seria melhor. Nós vamos continuar com dois acessos desnecessários. O que propusemos foi que transferissem a guarita do outro acesso do bairro para este que está dando problemas e fechassem o outro. Assim teríamos a presença de um vigilante no local, monitorando tudo. Mas eles não concordam porque haverá gastos. O que falta é gestão do parque. Vamos aguardar", relatou Elcid.

ACORDO COM SECRETÁRIO

Após reunião realizada na tarde desta quinta-feira (1O) na Prefeitura de Vitória, as comunidades aceitaram um acordo na presença do secretário de Cidadania e Direitos Humanos, Bruno Toledo. Ficou acertado que no lugar do muro será instalado um portão que permitirá apenas a passagem de pedestres. O acesso estará disponível dentro do horário de funcionamento do Parque Barão de Monjardim, das 5 horas às 22 horas.

Também vão ser instaladas câmeras de videomonitoramento no local, a pedido das comunidades. "Havia uma preocupação com a segurança e transformação do acesso em rota de fuga, mas explicamos que não podemos generalizar, que nem todos os que transitam pelo local o estão utilizando para a prática de algum tipo de crime. São trabalhadores e estudantes que usam o acesso", ponderou o secretário.

Segundo ele houve um entendimento de que o muro não foi feito para separar comunidades. "O parque pertence e é utilizado pelas comunidades. Mas, como todos os parques da cidade, tem horário de funcionamento e os portões têm essa função", explica Toledo. Nas próxima semanas vão ser realizadas reuniões para definir o tipo de obra a ser realizada no local para permitir a instalação de um portão somente para pedestres, sem acesso a motos.

