Mulher cai e bate a cabeça após tentar saltar de ônibus em Cariacica

O caso aconteceu na linha 598 (Vila Progresso / Terminal de Carapina). A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região

Gazeta Online

Publicado em 4 de julho de 2019 às 19:15

 - Atualizado há 6 anos

Marli Brito da Silva, de 53 anos, ficou ferida após tentar saltar do ônibus em Cariacica. Crédito: Arquivo pessoal

A autônoma Marli Brito da Silva, de 53 anos, caiu e bateu a cabeça após tentar saltar de um ônibus do sistema Transcol - linha 598 (Vila Progresso / Terminal de Carapina) por volta das 18h20 desta quarta-feira (03).

Na ocasião, ela e a filha de 22 anos, Laila Maria da Silva Falcão, saíram do bairro Carapina, na Serra, em direção a Cariacica. Quando começaram a saltar coletivo, o motorista teria acelerado o veículo. Laila conseguiu saltar, mas a mãe ficou com parte presa na porta do coletivo, que estava em movimento. Ela acabou caindo na rua e teve ferimentos.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região, fez exames e o estado de saúde é estável.

As duas alegam que o caso foi comunicado à

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES)

e que a empresa não prestou nenhum tipo de assistência.

Devido ao acidente, Laila disse que a mãe - que presta serviços domésticos - não conseguirá trabalhar até se recuperar das dores e do susto. "Quero que respondam por não prestarem nenhum socorro à minha mãe", diz.

OUTRO LADO

Acionada pela reportagem, a Ceturb informou que, em casos de acidente de trânsito, o GVBus é que possui a responsabilidade civil e a relação de trabalho com motoristas.

Já o GVBus afirma que havia um fiscal em um coletivo que vinha logo atrás ao envolvido no acidente. Ele prestou socorro à vítima e chamou o SAMU. A empresa declara ainda que enviou um supervisor até o local e que o caso está sendo acompanhado.

