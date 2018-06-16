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Rio Marinho

Mudanças no trânsito em Vila Velha a partir deste sábado (16)

As obras serão realizadas em duas etapas, com prazo inicial em 18 de junho e previsão de conclusão no dia 30 de junho

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 14:29
PMVV interdita vias para obras na Ponte de Nova América Crédito: Divulgação PMVV/Felix Falcão
O motorista deve ficar atento porque haverá interdições e mudanças no trânsito de toda região de Rio Marinho. A partir deste sábado (16), a Prefeitura de Vila Velha, por meio do setor de Engenharia de Trânsito, vai começar a interditar as avenidas Rio Marinho e Iracy Cortelette para obras de pavimentação dos acessos à nova Ponte de Nova América.
As obras serão realizadas em duas etapas, com prazo inicial em 18 de junho e previsão de conclusão no dia 30 de junho. Durante o serviço, haverá interdições nas vias e mudanças no trânsito ao redor da ponte.
Na primeira etapa do serviço, de segunda-feira (18) a domingo (24), a Avenida Rio Marinho, ao lado da Ponte de Nova América, será bloqueada. Durante a interdição, o acesso no sentido Vila Velha - Cariacica será feito pela Avenida Primavera, seguindo pela Rua Lacedopolis, Avenida Iracy Cortelette, até chegar à Rua Valério Coser. Já no sentido contrário, de Cariacica a Vila Velha, a opção é acessar a Rua Francisco Cortelette, entrar nas avenidas Rio Marinho e Otávio Borin, até a saída da Avenida Pedro Gonçalves Laranja.
Já durante a segunda etapa, a via interditada será a Avenida Iracy Corteletti, ao lado da Ponte de Nova América. A segunda etapa ocorre de domingo (24) a sábado (30).
Serviço
1ª etapa: Fechamento da Avenida Rio Marinho (ao lado da Ponte de Nova América)
Data: de segunda-feira (18/06) até domingo (24/06).
Local: Acesso de Vila Velha para Cariacica pela Avenida Rio Marinho.
Acesso: A travessia de Vila Velha  Cariacica será feita pela Avenida Primavera, seguindo pela Rua Lacedopolis, Avenida Iracy Cortelette, saindo pela Rua Valério Coser.
Enquanto a travessia Cariacica  Vila Velha será feita pela Francisco Cortelette, Avenida Rio Marinho, Avenida Otávio Borin, com saída na Avenida Pedro Gonçalves Laranja.
2ª etapa: Fechamento da Avenida Iracy Corteletti (ao lado da Ponte de Nova América).
Data: de domingo (24/06) até sábado (30/06).

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