Motoristas reclamam de problemas em semáforos na Avenida Norte Sul

Trecho entre o terminal de Laranjeiras e o bairro Barcelona é o maior alvo de reclamações

Publicado em 26 de julho de 2019 às 22:30 - Atualizado há 6 anos

Semáforo no cruzamento da Avenida Eldes Scherrer com a Norte Sul, em Laranjeiras, é alvo de reclamação dos motoristas na Serra Crédito: João Henrique Castro

Semáforos em piscante ou apagados. Essa é uma reclamação recorrente de condutores que transitam pela avenida Norte Sul, na Serra, na altura dos bairros Laranjeiras e Barcelona. Desde a última semana, ouvintes da CBN Vitória têm relatado o problema com frequência, alegando que aumenta o risco de acidentes e de complicações no trânsito da região. A prefeitura informou que não há registros de problemas com semáforos no local, mas que a realização de obras tem deixado o fluxo intenso no trecho.

Para quem passa na região, há indícios de problemas em equipamentos. O zootecnista Wesley Monteiro, 36, morador de Colina de Laranjeiras, disse observar o problema há cerca de dois meses, mas a frequência está maior nas últimas semanas.

O zootecnista Wesley Monteiro disse observar o problema há cerca de dois meses, mas com mais frequência nas últimas semanas Crédito: João Henrique Castro

“Vou muito ao bairro Barcelona e, às vezes, o semáforo fica piscando na luz amarela ou apagado. Com o semáforo apagado fica complicado para entrar e sair de Colina. Tem dois meses que estou observado isso, e há duas semanas isso ficou constante”, disse.

Em Laranjeiras, o taxista Genésio Souza, 40, diz que vê semáforos apagados ou em piscante com frequência. “Vira e mexe a gente se depara com semáforo as vezes desligado completamente, as vezes só com a luz amarela fora do horário. Não sabemos se é manutenção na rede elétrica. É um risco tanto para o pedestre quanto para o motorista”, relatou.

O taxista Genésio Souza diz que vê semáforos apagados ou em piscante com frequência Crédito: João Henrique Castro

Já o ajudante Weverton Vieira, 39, relatou uma situação de semáforo irregular próximo ao Terminal de Laranjeiras na manhã desta sexta-feira. “Foi aqui na Serra, perto do Terminal de Laranjeiras sentido Jardim da Paz para Feu Rosa. O semáforo hoje de madrugada tava só piscando e no sentido contrário quem vem de Jacaraípe estava tudo apagado. Correndo risco de um acidente ou até atropelamento”, reclamou.

Procurada, a prefeitura da Serra informou não ter recebido registros de reclamação sobre semáforos no município. A secretária de Desenvolvimento Urbano da cidade, Mirian Soprani, afirmou são registrados problemas pontuais, como uma falta de energia entre Laranjeiras e Barcelona na última semana, que afetou o funcionamento dos semáforos.

Segundo ela, as reclamações se dão mais em função de obras de recapeamento e implantação de ciclovia que começaram a ser realizadas no trecho, o que está gerando congestionamentos nos horários de maior movimento de veículos.

“Os semáforos não estão tendo problema. A gente teve uma situação atípica de falta de energia na semana passada e o início das obras de recapeamento e ciclovia na região. A alteração que tivemos no trecho foi por conta disso”, explicou.

A secretária informou ainda que a manutenção é realizada de forma preventiva, e que o índice de semáforos com defeito é pequeno. A orientação é que motoristas que identifiquem algum problema entrem em contato com a ouvidoria do município, no telefone 3291-2011

