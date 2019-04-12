PROTESTO

Moradores de bairro na Serra pedem passarela para atravessar BR 101

Um grupo de manifestantes fez na manhã desta sexta-feira (12) um protesto no trevo da BR 101, na entrada do bairro

Publicado em 12 de abril de 2019 às 16:04 - Atualizado há 6 anos

Moradores do bairro Continental, na Serra, cobram mais segurança para pedestres na BR 101 Crédito: Caíque Verli

Moradores do bairro Continental, na Serra, cobram mais segurança que os pedestres possam circular na região pela BR 101. O bairro fica às margens da rodovia federal e a única saída é pela rodovia, porém, não há nenhuma faixa ou passarela para resguardar a travessia. Por isso, um grupo de manifestantes fez, na manhã desta sexta-feira (12), um protesto no trevo da BR 101, no acesso a Continental, mas sem bloquear o trânsito.

Os participantes lembraram dos casos de atropelamento que já aconteceram no trecho. Na última terça-feira (09), o mais recente desses casos: um mecânico morreu atropelado por um caminhão no local. Jocimar Pereira, que é motorista, relata que quem sente mais dificuldade são crianças e idosos. Muitos moradores estudam em Serra Sede, bairro vizinho, e demoram bastante pra conseguir atravessar na BR 101.

Moradores de bairro na Serra pedem passarela para atravessar BR 101

"É um caos porque as crianças precisam fazer esse percurso sem faixa. Leva até 15 minutos para conseguir atravessar", conta.

Pelo perigo na pista, a dona de casa Andreia Reis Pereira diz que precisa levar e buscar os filhos e sobrinhos na escola. "Todo dia tem que ir levar e buscar na escola porque a gente não confia deles atravessarem aqui no BR. Chega atrasado na escola porque é muito movimento de carro", afirma.

PEDIDO

A ECO 101, concessionária que administra a pista, diz que não há previsão de implantação de passarela no trecho informado, mas que, se um pedido formal for apresentado, iniciará estudos e apresentará a demanda à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que precisa autorizar sua instalação. A concessionária disse ainda que se reuniu com representantes da comunidade e apresentou projeto com melhorias de sinalização e fechamento de acessos irregulares no trecho, e que aguarda uma resposta dos moradores para dar início às intervenções.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta