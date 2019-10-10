Serra

Mestre Álvaro terá trilhas com sinalização, cordas e placa em braile

A previsão é de que a primeira trilha esteja pronta no início de 2020, segundo a prefeitura da Serra

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 15:46 - Atualizado há 6 anos

Monte Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Para quem gosta de aventura e trilha, já pode esperar novidades no morro do Mestre Álvaro, na Serra. Cinco trilhas receberão sinalização, equipamentos de segurança, cordas e até placas em braile. A estimativa é de que tudo esteja pronto em 2020.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente (Semma), Áurea Almeida, da Prefeitura da Serra, as cinco trilhas já existem e foram identificadas durante um estudo. “A área é de mata, além disso, é ponto turístico e tem questões ambientais fortes. ONGs e grupos colocavam a necessidade de conhecer melhor os potenciais. Vimos a necessidade de melhorar o acesso já que algumas pessoas ficavam perdidas. Além disso, o Mestre Álvaro tem potencial para ser área de estudos e pesquisas”, contou.

A secretária informou que as cinco trilhas já são utilizadas, mas nem todas são conhecidas e têm difícil acesso. As trilhas são: Norte, Água, Três Marias, Pitanga e Cruzada. “A primeira trilha a ser modificada será a Norte. Ela é a mais usada por quem vai subir. O intuito é ajudar as pessoas que vão até lá e que elas possam subir com mais tranquilidade e facilidade", afirmou.

Áurea Almeida informou que os estudos para as obras começaram no segundo semestre de 2018. A previsão é de que a primeira trilha esteja pronta no início de 2020. “Precisamos tirar pedras que estão soltas, colocar cordas de segurança, placas de sinalização, fazer degraus em alguns pontos. Vamos começar pela Norte que tem uma urgência maior. Além de ser acentuada é a mais alta”, destacou.

A secretaria relatou ainda que uma das trilhas receberá placas em braile. “Já existem grupos que levam pessoas que têm a visão debilitada, que não são totalmente cegas mas que precisam de ajuda. Para essas pessoas, vamos colocar placas em braile”.

Questionada sobre a segurança no local, a secretária informou que a área é muito grande, e que as placas de orientação e os equipamentos de segurança já são formas de proteção para quem vai ao local.

A secretária disse ainda que a prefeitura investirá cerca de R$ 300 mil em cada trilha. O local não contará com guia turístico, mas quem quiser ter mais informações sobre as trilhas do Mestre Álvaro, poderá pegar encartes de orientação disponível no Mestre Álvaro e na Secretaria de Meios Ambiente.

ESTÍMULO

Para quem já subiu o morro e teve dificuldades, as mudanças serão um estímulo para voltar às trilhas. O funcionário público Gilson Mendes, de 44 anos, contou que teve dificuldades quando fez a subida. “Tive o privilégio de subir o Mestre Álvaro duas vezes e em ambas encontrei algumas dificuldades em me orientar para chegar ao topo. Penso que é uma ótima iniciativa da prefeitura, uma vez que proporcionará o acesso a muitos que gostam de se conectar a natureza e que devido às dificuldades do caminho ou da limitação física deixaram de desfrutar das belezas do local, como a vista panorâmica da cidade que se tem lá de cima”, destacou.

O MESTRE ÁLVARO

Subida até o topo - 883 metros



Tempo estimado - 4h30



Trilha Norte 3 km



3 km Trilha Águas 3,26 km



3,26 km Trilha Três Marias 2,2 km



2,2 km Trilha da Pitanga 3,92 km



3,92 km Trilha Cruzada 3,18 km



