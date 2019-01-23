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Monte Fitz Roy

Mau tempo mantém suspensas buscas por alpinista capixaba na Argentina

Fábio Fabre, que é bombeiro militar e amigo do capixaba Fabrício Amaral, informou ao Gazeta Online que uma equipe de socorristas estuda, a todo custo, o melhor momento para retomar a procura pelos alpinistas

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 19:39

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 jan 2019 às 19:39
À esquerda, Fabrício Amaral, 42 anos. Na viagem ele estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta (foto à direita), conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo pessoal | Facebook
Por conta das condições climáticas desfavoráveis, as buscas pelo alpinista capixaba, Fabrício Amaral, de 42 anos, e pelo mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean, estão suspensas desde terça-feira (22). Fabrício e Leandro estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) no Monte Fitz Roy, na Argentina.
De acordo com Fábio Fabre, que é amigo do capixaba, uma equipe de socorristas estuda, a todo custo, o melhor momento para retomar a procura. "Infelizmente o mau tempo persiste. A ordem é só retomar as buscas depois que o tempo melhorar, e isso só deve acontecer nesta sexta-feira (25). Estamos todos destruídos com essa notícia", detalhou Fábio.
Mau tempo mantém suspensas buscas por alpinista capixaba na Argentina
Em entrevista no Bom Dia ES na manhã desta quarta (23), o amigo do capixaba informou, ainda, que a hipótese levantada é de que Fabrício tenha levado suprimentos "de segurança", que devem se esgotar nesta sexta-feira. "São suposições, mas pelo que conheço do meu amigo, ele não levaria suprimento apenas até o dia 20; lá não é uma escalada que você deve levar somente o necessário. Temos esperanças que eles estejam fazendo um acampamento na montanha, esperando o socorro", disse.
> Sem novidades, amigos de alpinistas desaparecidos enviam energia positiva
Fábio explicou que, para realizar buscas, as equipes partem ao anoitecer, caminham durante toda a noite por um terreno muito perigoso e com várias fendas, e que algumas escaladas para acessar o local não são tão simples. "Durante essa caminhada, um escalador espanhol se acidentou; então, essa caminhada é feita durante toda a noite para que, no dia seguinte, se inicie a escalada propriamente do Fitz Roy", finalizou Fabre.
MONTE É FAMOSO POR SER DESAFIADOR
O monte Fitz Roy, localizado na fronteira do Chile com a Argentina, é conhecido por ser desafiador pelos alpinistas profissionais e considerado o maior desafio de todos no esporte. Isso porque as paredes são verticais o que requer técnicas impecáveis para serem conquistadas.
> Buscas por alpinista capixaba são suspensas no Monte Fitz Roy
De acordo com o blog de viagem "Para Onde Fomos", um aviso que fica na trilha especifica que a dificuldade para subir o monte é moderada/difícil. A distância, de acordo com o alerta, é de 10,2 quilômetros.
VEJA FOTO
Instruções para a trilha até o topo do Fitz Roy Crédito: Reprodução
O site explica, ainda, que a classificação da dificuldade não assusta os turistas, que povoam o caminho para o topo do monte. "No período de verão não é incomum criarem filas para ir ou voltar na trilha. Em uma ultima pesquisa, chegou-se ao número de 120 mil turistas por temporada", diz o blog.
Sobre as possibilidades de subida, existem duas: desde o centro da cidade ou a partir da Hosteria Pilar. A distância, segundo o "Para Onde Fomos", é a mesma, e o diferencial é de que a segunda opção se destaca por ter menos subidas. 

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