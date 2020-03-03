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Maternidade e PA de Cobilândia são reabertos após chuvas em Vila Velha

Unidade ficou fechada após os temporais do último domingo (01) e madrugada de segunda-feira (02). Atendimento foi temporariamente suspenso para a limpeza do local

Publicado em 03 de Março de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 08:30
O Hospital Municipal de Cobilândia foi reaberto no fim da noite desta segunda-feira (02) em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila velha
Após realizar a limpeza dos ambientes, a Prefeitura de Vila Velha reabriu, no início da noite desta segunda-feira (2), o Hospital Maternidade e o PA de Cobilândia, que funcionam anexos. A liberação do atendimento nessas duas unidades ocorreu menos de 24 horas após o fechamento - causado pela chuva intensa da noite deste domingo (1°) e madrugada de segunda-feira (2) - devido ao trabalho das equipes da administração pública.

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Também já estão normalizados os serviços de coleta de lixo em todas as regiões do município.
Quase todas as escolas terão aulas normalmente nesta terça-feira (2). Continuarão fechadas para manutenção e limpeza: Umef Paulo Mares Guia (Cobilândia), Umef Pedro Herckenhoff (Cobilândia), Umei José Silvério Machado dos Reis (Jardim Marilândia), Umef Profª. Maria da Glória de Freitas Duarte (Terra Vermelha) e a Umef Izaltina Almeida Fernandes (Jardim Marilândia).

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Todas as 19 unidades de saúde funcionarão plenamente. As 26 pessoas desalojadas estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. A operação tapa-buracos começa na manhã desta terça-feira. 

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