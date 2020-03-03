Maternidade e PA de Cobilândia são reabertos após chuvas em Vila Velha

Após realizar a limpeza dos ambientes, a Prefeitura de Vila Velha reabriu, no início da noite desta segunda-feira (2), o Hospital Maternidade e o PA de Cobilândia, que funcionam anexos. A liberação do atendimento nessas duas unidades ocorreu menos de 24 horas após o fechamento - causado pela chuva intensa da noite deste domingo (1°) e madrugada de segunda-feira (2) - devido ao trabalho das equipes da administração pública.
Também já estão normalizados os serviços de coleta de lixo em todas as regiões do município.
Quase todas as escolas terão aulas normalmente nesta terça-feira (2). Continuarão fechadas para manutenção e limpeza: Umef Paulo Mares Guia (Cobilândia), Umef Pedro Herckenhoff (Cobilândia), Umei José Silvério Machado dos Reis (Jardim Marilândia), Umef Profª. Maria da Glória de Freitas Duarte (Terra Vermelha) e a Umef Izaltina Almeida Fernandes (Jardim Marilândia).
Todas as 19 unidades de saúde funcionarão plenamente. As 26 pessoas desalojadas estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. A operação tapa-buracos começa na manhã desta terça-feira.