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Hucam

Maternidade do Hucam é reaberta em Vitória

A unidade foi fechada no início da semana devido à superlotação; em um local que possui somente 20 leitos, estavam 34 pacientes

Publicado em 16 de Março de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 18:17
Superlotação no Hucam Crédito: TV Gazeta
A maternidade do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, foi reaberta às 13 horas desta sexta-feira (16), segundo informações da assesoria. A unidade foi fechada na manhã de segunda-feira (12) por motivo de superlotação. O local, que possui 20 leitos, abrigava 34 pacientes.
RELEMBRE O CASO
A TV Gazeta esteve na maternidade e registrou que todas as enfermarias estavam superlotadas. Cada uma delas, com capacidade para três pacientes, abrigava cinco. Também havia pacientes internadas no corredor.
O hospital teve que improvisar uma enfermaria em uma sala pré-parto. No local, que é pequeno, o adequado seria receber uma paciente, mas havia duas.
Além disso, segundo informou a assessoria de comunicação do Hucam, haviam pacientes internadas em outros setores do hospital, como o de nefrologia e de cirurgia geral.
As mães que já estavam internadas no Hucam não quiseram gravar entrevista, mas aceitaram conversar com a reportagem da TV Gazeta. Disseram que estão muito tristes com essa situação e que tiveram dificuldade de atendimento em outras maternidades, narrou a repórter Daniela Carla em matéria da TV Gazeta.
Segundo a assessoria de imprensa do Hucam, o fechamento de maternidades de outros hospitais da Grande Vitória levou à superlotação da maternidade do local.
Procurada para explicar sobre a alta demanda de encaminhamentos ao Hucam e a situação de outras unidades públicas, a Sesa informou que as maternidades dos hospitais administrados pelo Estado estavam funcionando normalmente.
 

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