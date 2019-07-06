Home
Marinha emite alerta de ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Além dos ventos, Estado pode registrar 6º C na Região Sul

Gazeta Online

Publicado em 6 de julho de 2019 às 14:30

 - Atualizado há 6 anos

06/07/2019 - Tarde de sábado com frio e ventos na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O tempo virou e o capixaba já encontrou um sábado com temperatura bem diferente dos 33ºC registrados na última sexta-feira (5). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural  (Incaper), os ventos continuam no fim de semana e a temperatura tende a cair ainda mais no domingo (7) com a chegada de uma massa de ar polar, podendo chegar a 6ºC nas áreas mais elevadas da Região Sul do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a temperatura fica entre 14ºC e 24ºC.

Essa mesma massa de ar polar fez a Marinha do Brasil emitir um aviso, na tarde deste sábado (6), alertando para fortes ventos no litoral capixaba. De acordo com o órgão, uma frente fria polar está de passagem entre os estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e pode chegar ao Estado neste domingo (7).

"Conforme o avanço desse sistema frontal continuar, poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sul, com intensidade até 74 km/h (40 nós), entre o litoral do estado do Espírito Santo e da Bahia,

ao sul de Caravelas (BA), até o dia 8 pela manhã", diz trecho do aviso da Marinha.

Não há expectativa de chuva, segundo o Incaper para os próximos dias, apenas uma possível formação de geada ao amanhecer em alguns dos pontos mais altos das montanhas capixabas. Na Região Sul, há poucas nuvens e pode ocorrer formação de geada em alguns dos pontos mais altos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima de 10 °C e máxima de 24 °C e nas áreas altas à mínima de 6 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e pode ocorrer formação de geada em alguns dos pontos mais altos, às áreas menos elevadas registram temperatura mínima de 12 °C e máxima de 22 °C e nas áreas altas, mínima de 8 °C e máxima de 20 °C. 

Na Região Norte, variação de nuvens com temperatura mínima de 17 °C e máxima de 22 °C. Enquanto na Região Noroeste, os termômetros variam entre 16 °C e 22 °C. Temperatura bem parecida será registrada na Região Nordeste, com temperatura mínima de 17 °C e máxima de 22 °C.

