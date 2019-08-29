Home
>
Grande Vitória
>
Marinha alerta para ventos de até 74 km/h em Vitória

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h em Vitória

O aviso é válido até este domingo (1) pela manhã; adversidade é por conta da intensificação de um sistema de alta pressão que se forma no fim de semana

Gazeta Online

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 18:53

 - Atualizado há 6 anos

Marinha emite comunicado de mau tempo com ventos de até 74 km/h Crédito: Ricardo Medeiros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos com intensidade de até até 74 km/h — 40 nós — para a região Sul de Vitória. O aviso é válido até domingo (1) pela manhã.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

O órgão explica que a adversidade é por conta da intensificação de um sistema de alta pressão que se forma no fim de semana, e que vai provocar os ventos fortes em várias regiões do Brasil.

> Temperaturas começam a subir nesta quinta-feira no Espírito Santo

O órgão pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor chuva litoral Marinha vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais